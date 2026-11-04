Váratlan vendég tért be egy pékségbe, halálra rémítette az alkalmazottakat az aligátor – videó

Egy körülbelül 90 centiméter hosszú aligátor sétált be a dél-karolinai Southportban működő Bagel Dock Express üzletébe múlt csütörtökön. A hüllő egy nyitva hagyott hátsó ajtón keresztül jutott be, majd a raktáron és a konyhán át egészen a kiszolgálópultig jutott. A különös látogatásról készült biztonsági kamerás felvételt az üzlet osztotta meg a közösségi oldalán.

Aligátor sétált be egy pékségbe, halálra rémítette az alkalmazottakat Forrás: Bagel Dock Express/Facebook

A felvételeken látható, ahogy az aligátor a pult mögött kezd el mozogni, amikor Jesse Driscoll üzlettulajdonos észreveszi. A férfi annyira megijedt, hogy azonnal kirohant az üzletből, majd egy másik embert is berángatott, hogy megmutassa neki a szokatlan látványt.

„Egy bagelüzletben ez annyira szokatlan, hogy az ember egyszerűen nem számít ilyesmire” – mondta Driscoll a WWAY Newsnak. Hozzátette: sokféle ember megfordul náluk, barátok is gyakran betérnek, de arra soha nem gondolt volna, hogy egyszer egy aligátorral találkozik az üzletben.

A tulajdonos azonnal hívta a 911-et, a hüllőt pedig a southporti rendőrség és az állatvédelmi szolgálat munkatársai biztonságosan eltávolították. Senki sem sérült meg az esetben.

A Southporti Rendőrkapitányság humorosan reagált a történtekre: közösségi oldalán az „Alligator- Isle 1” felirattal osztott meg képeket a kis hívatlan vendégről. Az üzlet szintén viccesen kommentálta az esetet: mint írták, úgy tűnik, a friss bagel híre már a mocsárba is eljutott.

A pékség szerint nem történt sérülés, és a különös látogató távozása után minden visszatért a megszokott kerékvágásba. Az aligátor betoppanása azonban aligha tartozik majd a mindennapi vásárlói élmények közé.