Három kilencedik osztályos diáklánynál állapítottak meg akut alkoholmérgezést a romániai Roman városában működő Petru Poni Szakközépiskolában. A tanulók az intézményen kívül fogyasztottak alkoholt, majd ittasan jelentek meg az iskolában – számolt be róla a Maszol.

Alkoholmérgezés miatt két tinédzser lányt kórházba szállítottak Romániában (A kép illusztráció

Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

A Neamț megyei mentőszolgálat tájékoztatása szerint a három érintett diák közül ketten 15 évesek, harmadik társuk pedig 16 éves. Az iskola vezetősége megerősítette, hogy a lányok már ittas állapotban érkeztek az oktatási intézménybe.

Alkoholmérgezés miatt kellett mentőt hívni az iskolába

Az egyik tanuló állapotát észlelve a pedagógusok az iskola orvosi rendelőjébe kísérték a lányt, majd értesítették a mentőszolgálatot.

A helyszínre érkező mentősök megvizsgálták a három fiatalt, és a két 15 éves lányt a romani kórház sürgősségi osztályára szállították.

A 16 éves tanulót szintén kórházba akarták vinni, édesanyja azonban nem járult hozzá.

Vizsgálatot indított az iskola vezetősége

A történtek miatt az oktatási intézmény belső vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy milyen körülmények között történt az alkoholfogyasztás.

Az iskola vezetősége közölte, hogy a vizsgálat lezárását követően fegyelmi intézkedéseket javasolhat az érintett tanulókkal szemben.