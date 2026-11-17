Három kilencedik osztályos diáklánynál állapítottak meg akut alkoholmérgezést a romániai Roman városában működő Petru Poni Szakközépiskolában. A tanulók az intézményen kívül fogyasztottak alkoholt, majd ittasan jelentek meg az iskolában – számolt be róla a Maszol.
A Neamț megyei mentőszolgálat tájékoztatása szerint a három érintett diák közül ketten 15 évesek, harmadik társuk pedig 16 éves. Az iskola vezetősége megerősítette, hogy a lányok már ittas állapotban érkeztek az oktatási intézménybe.
Alkoholmérgezés miatt kellett mentőt hívni az iskolába
Az egyik tanuló állapotát észlelve a pedagógusok az iskola orvosi rendelőjébe kísérték a lányt, majd értesítették a mentőszolgálatot.
A helyszínre érkező mentősök megvizsgálták a három fiatalt, és a két 15 éves lányt a romani kórház sürgősségi osztályára szállították.
A 16 éves tanulót szintén kórházba akarták vinni, édesanyja azonban nem járult hozzá.
Vizsgálatot indított az iskola vezetősége
A történtek miatt az oktatási intézmény belső vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy milyen körülmények között történt az alkoholfogyasztás.
Az iskola vezetősége közölte, hogy a vizsgálat lezárását követően fegyelmi intézkedéseket javasolhat az érintett tanulókkal szemben.
Nemcsak az alkohol, a kábítószer is veszélyt jelent a fiatalokra
A fiatalok körében nemcsak az alkoholfogyasztás, hanem a kábítószer-használat is gondot okoz. Az Origo korábban arról írt, hogy egy egri szakmai egyeztetésen a fiatalkori drogfogyasztás veszélyeiről tanácskoztak. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a problémák megelőzésében fontos szerepe van a korai felismerésnek.