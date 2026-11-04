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macska

Fakeresztre csavaroztak egy macskát: sokkoló állatkínzás miatt tűztek ki pénzjutalmat

1 órája
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Megrázó állatkínzás rázta meg Ausztriát: egy macskát fakeresztre csavaroztak, majd halálra kínoztak Admontban. Az elkövető kézre kerítését már több ezer eurós nyomravezetői díj segítheti.
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macskanyomravezetői díjállatkínzás

Brutális állatkínzás történt az ausztriai Admontban: egy macskát fakeresztre csavaroztak, és halálra kínoztak. A kegyetlen eset hatalmas felháborodást váltott ki az állatvédők körében, akik pénzjutalommal próbálják elősegíteni az elkövető vagy elkövetők azonosítását.

állatkínzás
Kegyetlen állatkínzás miatt keresik az elkövetőt az ausztriai Admontban. Fotó: ROMAIN COSTASECA / Hans Lucas

Az osztrák Heute beszámolója szerint a Pfotenhilfe állatvédő szervezet múlt pénteken jelentette be, hogy egyik támogatója 2000 eurós (nagyjából 780 ezer forint) nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Állatkínzás Ausztriában: már 5200 euró (1 897 914 forint) a nyomravezetői díj

Az eredeti összeget azóta több magánszemély összesen 1200 euróval, a FEDOR Tiernahrung állateledelgyártó vállalat pedig további 2000 euróval egészítette ki. Így a jutalom már 5200 euróra, vagyis több mint ötezer euróra (kb 2 millió forint) emelkedett.

Johanna Stadler, a Pfotenhilfe ügyvezetője elmondta, bízik abban, hogy a jelentős összeg arra ösztönözheti az esetleges szemtanúkat vagy az elkövetőről információval rendelkező személyeket, hogy jelentkezzenek.

Kurt Gasper, a FEDOR Tiernahrung képviselője a felajánlást azzal indokolta, hogy 

az állatok nem képesek megvédeni magukat, ezért az emberek felelőssége fellépni az érdekükben.

Az osztrák büntető törvénykönyv alapján az elkövetőkre akár két év szabadságvesztés is várhat. A Pfotenhilfe régóta szorgalmazza, hogy az állatkínzásért kiszabható maximális büntetést öt évre emeljék.

A hatóságok az ügyben információval rendelkezők jelentkezését várják – írta a Heute.

 

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