Az állatkínzás november 23-án, hétfőn délelőtt 11 óra 27 perckor történt az angliai Halesowenben, a Summer Hill Roadon.

Egy kapucsengő kamerája rögzítette az állatkínzást. Fotó: Képernyőkép

A felvételen egy vörös cirmos macska látható, amely először nyugodtan tisztálkodik, majd az úttest felé indul. Ekkor egy fekete kabátot, sapkát és farmert viselő férfi odalép hozzá, és jobb lábával az úttestre rúgja.

Az állat eltűnik a kamera látóteréből, miközben a férfi a társaságában lévő nővel nyugodtan továbbhalad.

A videó későbbi részében egy autó is elhalad a helyszínen, a macska azonban többé nem bukkan fel a felvételen.

Sokkoló állatkínzás: egyelőre nem tudni, mi történt a macskával

A helyi állatvédő szervezet megerősítette, hogy az esetről a West Midlands-i rendőrséget és a brit állatvédelmi szervezetet, az RSPCA-t is értesítették.

Az állatvédők visszataszító kegyetlenségnek nevezték a történteket. Egyelőre azonban sem a macska gazdáját nem sikerült azonosítani, sem az állat állapotáról nincs információjuk.

A közösségi médiában rengetegen fejezték ki felháborodásukat, és követelték a férfi felelősségre vonását.

Az RSPCA arra kérte a lakosságot, hogy aki érdemi információval rendelkezik a történtekről vagy a férfi kilétéről, jelentkezzen a szervezetnél.