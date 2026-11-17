Kis híján tragédiával végződött a Lufthansa Tel-Avivból Frankfurtba tartó járata. Az egyik légiutas-kísérő a levegőben súlyos allergiás sokkot kapott, és rövid idő alatt életveszélyes állapotba került. A fedélzeten utazó orvos azonnal a segítségére sietett – adta hírül a Heute.

Allergiás sokkot kapott a levegőben a Lufthansa stewardja, azonnal le kellett szállni (a kép illusztráció).

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / AFP

Azonnal orvost kerestek a fedélzeten

A drámai eset vasárnap, november 15-én történt az Airbus A321neo fedélzetén. A gép mintegy két és fél órával a felszállás után, körülbelül 10 ezer méteres magasságban járt, amikor a légiutas-kísérő rosszul lett.

A férfi vélhetően olyan ételt evett, amely szezámot tartalmazott, erről azonban nem tudott. Mivel szezámallergiája van, rövid idő alatt súlyos allergiás reakció alakult ki nála, majd anafilaxiás sokkot kapott.

A személyzet rögtön segítséget kért az utasoktól. Többen is jelentkeztek, köztük Dr. Uriel Trahtemberg izraeli intenzív terápiás szakorvos, aki a naharijai Galileai Orvosi Központ intenzív osztályát vezeti.

Az orvos EpiPennel adrenalint adott be a légiutas-kísérőnek, aki emellett vénán keresztül is kapott gyógyszereket. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát.

Belgrádban szálltak le vele

Közben a pilóták a légiforgalmi irányítással egyeztetve úgy döntöttek, hogy megszakítják az utat. A gép gyors süllyedésbe kezdett, és a szerb főváros, Belgrád felé vette az irányt.

Az Airbus nem sokkal este 7 óra után landolt Belgrádban, ahol már várták a mentők.

A stewardot átadták a mentőszolgálatnak, majd kórházba szállították.

A Lufthansa megerősítette, hogy egészségügyi vészhelyzet történt a járaton.