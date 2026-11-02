Két barátja sorsára hagyta a 20 éves fiatalt az osztrák Alpokban, kis híján halálra fagyott

Két társa egyszerűen hátrahagyta a húszéves német fiatalt, miután 2600 méteres magasságban teljesen kimerült, és nem tudta folytatni a túrát. Tizenegy osztrák hegyimentő indult a keresésére, akik tizennégy órán át küzdöttek a hóviharban, hogy lehozzák a hegyről. A mentők szerint a fiatal egy újabb éjszakát már aligha élt volna túl – írja a Heute.

Két társa egyszerűen hátrahagyta a húszéves német fiatalt az osztrák Alpokban, miután 2600 méteres magasságban teljesen kimerült. Tizenegy hegyimentő indult érte, a mentés pedig tizennégy órán át tartott

Kis híján tragédiával végződött három német fiatal túrája az osztrák Alpokban, a Hochkönig-hegységben. Szombat délután indultak el a Königsjodler nevű, nehéz hegyi útvonalon, annak ellenére, hogy egy másik túrázó előre figyelmeztette őket a veszélyekre. Az időjárás-előrejelzés sem ígért kedvező körülményeket.

Este hét óra körül, 2600 méteres magasságban egyikük teljesen kimerült, és segítséget kért. Két társa azonban nélküle folytatta az utat.

Még az éjszaka folyamán eljutottak a 2941 méteren fekvő Matrashaus menedékházhoz, amely addigra már bezárt.

Hóviharban indultak a fiatalemberért

A bajba jutott húszévesért tizenegy hegyimentő indult a Stegmoosalm felől.

Mentőhelikoptert is riasztottak, de a rossz időjárás miatt nem tudták bevetni. A földi egységnek meredek, sziklás, jeges terepen kellett felkapaszkodnia, miközben egyre sűrűbben havazott.

Nem sokkal éjfél előtt találtak rá a teljesen átfagyott férfira. A visszaút azonban legalább ilyen veszélyesnek bizonyult: addigra mintegy húsz centiméter friss hó borította be az ösvényt, a meredek lejtőkön pedig a lezuhanás veszélye és kisebb hócsuszamlások is nehezítették az ereszkedést.

Egy újabb éjszakát már nem élt volna túl az Alpokban

A fiatalt kötéllel biztosítva vezették lefelé. A csapat végül vasárnap reggel 8 óra 18 perckor érte el az Erichhütte menedékházat.

A mentőakció összesen körülbelül tizennégy órán át tartott.

Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők vezetője szerint a fiatal valószínűleg nem élte volna túl az újabb éjszakát a dermesztő hidegben. Az ORF Salzburgnak nyilatkozva arra figyelmeztette a túrázókat, hogy reálisan mérjék fel saját képességeiket, alaposan tervezzék meg útvonalaikat, és vegyék komolyan az időjárási figyelmeztetéseket.

A hegymászáshoz az is hozzátartozik, hogy időben visszaforduljunk. A hegyek nem szaladnak el

– fogalmazott.