Két barátja sorsára hagyta a 20 éves fiatalt az osztrák Alpokban, kis híján halálra fagyott

Két társa egyszerűen hátrahagyta a húszéves német fiatalt, miután 2600 méteres magasságban teljesen kimerült, és nem tudta folytatni a túrát. Tizenegy osztrák hegyimentő indult a keresésére, akik tizennégy órán át küzdöttek a hóviharban, hogy lehozzák a hegyről. A mentők szerint a fiatal egy újabb éjszakát már aligha élt volna túl – írja a Heute.
Kis híján tragédiával végződött három német fiatal túrája az osztrák Alpokban, a Hochkönig-hegységben. Szombat délután indultak el a Königsjodler nevű, nehéz hegyi útvonalon, annak ellenére, hogy egy másik túrázó előre figyelmeztette őket a veszélyekre. Az időjárás-előrejelzés sem ígért kedvező körülményeket.
Este hét óra körül, 2600 méteres magasságban egyikük teljesen kimerült, és segítséget kért. Két társa azonban nélküle folytatta az utat.
Még az éjszaka folyamán eljutottak a 2941 méteren fekvő Matrashaus menedékházhoz, amely addigra már bezárt.
Hóviharban indultak a fiatalemberért
A bajba jutott húszévesért tizenegy hegyimentő indult a Stegmoosalm felől.
Mentőhelikoptert is riasztottak, de a rossz időjárás miatt nem tudták bevetni. A földi egységnek meredek, sziklás, jeges terepen kellett felkapaszkodnia, miközben egyre sűrűbben havazott.
Nem sokkal éjfél előtt találtak rá a teljesen átfagyott férfira. A visszaút azonban legalább ilyen veszélyesnek bizonyult: addigra mintegy húsz centiméter friss hó borította be az ösvényt, a meredek lejtőkön pedig a lezuhanás veszélye és kisebb hócsuszamlások is nehezítették az ereszkedést.
Egy újabb éjszakát már nem élt volna túl az Alpokban
A fiatalt kötéllel biztosítva vezették lefelé. A csapat végül vasárnap reggel 8 óra 18 perckor érte el az Erichhütte menedékházat.
A mentőakció összesen körülbelül tizennégy órán át tartott.
Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők vezetője szerint a fiatal valószínűleg nem élte volna túl az újabb éjszakát a dermesztő hidegben. Az ORF Salzburgnak nyilatkozva arra figyelmeztette a túrázókat, hogy reálisan mérjék fel saját képességeiket, alaposan tervezzék meg útvonalaikat, és vegyék komolyan az időjárási figyelmeztetéseket.
A hegymászáshoz az is hozzátartozik, hogy időben visszaforduljunk. A hegyek nem szaladnak el
– fogalmazott.
A két fiatal, aki korábban magára hagyta társát, végül az Arthurhaus felé vezető szokásos útvonalon ereszkedett le. A mentés vezetője ugyanis lebeszélte őket arról, hogy a veszélyes Birgkar szakaszon induljanak lefelé. Az osztrák alpesi rendőrség vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására.