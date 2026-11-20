Gyilkossággal vádoltak meg egy 34 éves, Captain C America (Amerika Kapitány) nevű férfit az Egyesült Államokban, miután egy 63 éves férfit holtan találtak illinoisi otthonában.
A hatóságok közlése szerint a 63 éves Khanh Dinh holttestét péntek este találták meg az Illinois állambeli Peoriában. A 34 éves férfi ellen hétfőn emeltek vádat elsőfokú gyilkosság miatt – számolt be róla a Daily Mail.
Egy kézzel írt üzenet vezetett a gyilkosság felfedezéséhez
Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozás akkor kezdődött, amikor az áldozattal párkapcsolatban álló nő autójával felvette a későbbi gyanúsítottat a szomszédos Tazewell megyében.
Az út során Amerika Kapitány állítólag átadott a nőnek egy kézzel írt üzenetet, amelyben azt közölte, hogy a párja meghalt. Ezt követően a nő összes pénzét követelte.
A nőnek sikerült elmenekülnie, majd értesítette a rendőrséget. A hatóságok később megtalálták és őrizetbe vették a férfit, valamint lefoglalták a kézzel írt üzenetet.
A rendőrök ezután felkeresték Dinh peoriai otthonát, ahol megtalálták a 63 éves férfi holttestét.
A boncolás megállapította, hogy az áldozat tompa erőbehatás következtében sérült meg. A hatóságok egyelőre nem közölték a haláleset további körülményeit, és a feltételezett gyilkosság indítékát sem hozták nyilvánosságra.
Több súlyos bűncselekménnyel is vádolják a férfit
A 34 éves férfi ellen hétfőn emeltek vádat elsőfokú gyilkosság miatt a Peoria megyei bíróságon.
A gyilkossági vád mellett egy másik eljárás is folyik ellene. A Tazewell megyei bíróságon hétfőn az alábbi bűncselekmények miatt kellett megjelennie:
- Súlyosbított járműrablás.
- Súlyosbított jogellenes fogva tartás.
- Fegyveres rablás.
Az ügyészség indítványozta, hogy a férfi az eljárások idejére továbbra is őrizetben maradjon.
Amerika Kapitány neve miatt is figyelmet kapott az ügy
A gyanúsított neve azért is keltett különös figyelmet, mert a Marvel-filmekből ismert Amerika Kapitány hamarosan ismét megjelenik a mozivásznon.
A december 18-ára tervezett Bosszúállók: Ítéletnap (Avengers: Doomsday) című filmben Chris Evans visszatér Steve Rogers szerepébe. A színész a 2019-es Bosszúállók: Végjáték című filmben látszólag búcsút vett a karaktertől, ezért visszatérése jelentős érdeklődést váltott ki a rajongók körében.
A 34 éves Amerika Kapitányt egyelőre nem ítélték el, és a bíróság döntéséig megilleti az ártatlanság vélelme. A nyomozás továbbra is folyamatban van.