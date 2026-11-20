Gyilkossággal vádoltak meg egy 34 éves, Captain C America (Amerika Kapitány) nevű férfit az Egyesült Államokban, miután egy 63 éves férfit holtan találtak illinoisi otthonában.

A gyilkossággal vádolt férfit és a Marvel szuperhősét, Amerika Kapitányt csupán a nevük köti össze

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A hatóságok közlése szerint a 63 éves Khanh Dinh holttestét péntek este találták meg az Illinois állambeli Peoriában. A 34 éves férfi ellen hétfőn emeltek vádat elsőfokú gyilkosság miatt – számolt be róla a Daily Mail.

Egy kézzel írt üzenet vezetett a gyilkosság felfedezéséhez

Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozás akkor kezdődött, amikor az áldozattal párkapcsolatban álló nő autójával felvette a későbbi gyanúsítottat a szomszédos Tazewell megyében.

Az út során Amerika Kapitány állítólag átadott a nőnek egy kézzel írt üzenetet, amelyben azt közölte, hogy a párja meghalt. Ezt követően a nő összes pénzét követelte.

A nőnek sikerült elmenekülnie, majd értesítette a rendőrséget. A hatóságok később megtalálták és őrizetbe vették a férfit, valamint lefoglalták a kézzel írt üzenetet.

A rendőrök ezután felkeresték Dinh peoriai otthonát, ahol megtalálták a 63 éves férfi holttestét.

A boncolás megállapította, hogy az áldozat tompa erőbehatás következtében sérült meg. A hatóságok egyelőre nem közölték a haláleset további körülményeit, és a feltételezett gyilkosság indítékát sem hozták nyilvánosságra.

Több súlyos bűncselekménnyel is vádolják a férfit

A 34 éves férfi ellen hétfőn emeltek vádat elsőfokú gyilkosság miatt a Peoria megyei bíróságon.

A gyilkossági vád mellett egy másik eljárás is folyik ellene. A Tazewell megyei bíróságon hétfőn az alábbi bűncselekmények miatt kellett megjelennie:

Súlyosbított járműrablás.

Súlyosbított jogellenes fogva tartás.

Fegyveres rablás.

Az ügyészség indítványozta, hogy a férfi az eljárások idejére továbbra is őrizetben maradjon.

Amerika Kapitány neve miatt is figyelmet kapott az ügy A gyanúsított neve azért is keltett különös figyelmet, mert a Marvel-filmekből ismert Amerika Kapitány hamarosan ismét megjelenik a mozivásznon. A december 18-ára tervezett Bosszúállók: Ítéletnap (Avengers: Doomsday) című filmben Chris Evans visszatér Steve Rogers szerepébe. A színész a 2019-es Bosszúállók: Végjáték című filmben látszólag búcsút vett a karaktertől, ezért visszatérése jelentős érdeklődést váltott ki a rajongók körében.

A 34 éves Amerika Kapitányt egyelőre nem ítélték el, és a bíróság döntéséig megilleti az ártatlanság vélelme. A nyomozás továbbra is folyamatban van.