Országos légi káosz az Egyesült Államokban, több száz járatot kellett átirányítani

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) pénteken rendelt el országos repülési tilalmat, miután kommunikációs zavarokat észleltek a regionális légiforgalmi irányító központokban. A döntés az amerikai járatok indulását valamennyi repülőtéren érintette, és hatalmas fennakadásokat okozott a légiközlekedésben.

Amerikai járatok: országos leállás után is káosz a repülőtereken

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

A hatóság később feloldotta a korlátozást, miután közlése szerint alaposan tesztelték a rendszereket, és meggyőződtek azok stabilitásáról és megbízhatóságáról. A repülőgépek ismét felszállhatnak, a menetrend helyreállítása azonban időt vesz igénybe.

Az amerikai közlekedési miniszter, Sean Duffy arra figyelmeztetett, hogy a forgalom normalizálódása lassú folyamat lesz. A fennakadások miatt legalább 600 repülőgépet kellett más repülőterekre irányítani, miközben számos utas órákon keresztül várakozott a terminálokon vagy a repülőgépek fedélzetén.

Elavult technológia okozta a fennakadásokat

Sean Duffy szerint a problémát az amerikai légiforgalmi irányítás elöregedett technológiai rendszereinek túlterhelődése okozta. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a légi közlekedés irányítása még mindig egy rendkívül régi, analóg infrastruktúrára támaszkodik, amelyet az újabb technológiák és az egyre növekvő adatmennyiség is terhel.

Duffy többek között régi kapcsolókról, útválasztókról és az 1980-as évekből származó rézkábelekről beszélt. Hozzátette, hogy számos irányítótorony közel százéves, az infrastruktúra korszerűsítése pedig sürgető feladat.

A tavaly jóváhagyott 12,5 milliárd dolláros fejlesztési program keretében már megkezdték a régi rézkábelek optikai vezetékekre cserélését, valamint a rádiórendszerek modernizálását. A teljes korszerűsítéshez azonban a kormány további 30 milliárd dollár támogatást kér a kongresszustól.

Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter közölte, hogy egyelőre nincs arra utaló jel, hogy kibertámadás vagy terrorcselekmény okozta volna a fennakadást. A kommunikációs problémák pontos körülményeit tovább vizsgálják.

Több ezer utas rekedt a repülőtereken

A korlátozás feloldása ellenére sok utas továbbra sem kapott pontos tájékoztatást arról, mikor indulhat tovább. A repülőtereken hosszú sorok alakultak ki, több járat utasai órákig vártak a fedélzeten, miközben a légitársaságok igyekeztek újraszervezni a menetrendeket.