Két külföldi életét vesztette, kettő másik pedig megsérült, miután a gyanú szerint áramütés érte őket egy dél-indiai, Bengaluru-i ötcsillagos szálloda úszómedencéjében. Az egyik elhunyt férfi a jelentések szerint a német Lufthansa légitársaság személyzetének tagja volt.

Áramütés miatt halt meg a Lufthansa egyik dolgozója egy luxushotel medencéjében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Áramütés miatt halt meg a Lufthansa egyik dolgozója egy luxushotel medencéjében

A tragédia péntek este történt a Halasuruban található Conrad szálloda harmadik emeletén található medencében. A rendőrség jelentése szerint az elhunytak az 57 éves Alexander Maximilian Theiss német állampolgár, aki a Lufthansa személyzetének tagjaként dolgozott, és a 45 éves Juraj Horvat szlovák állampolgár, aki az IBM projektmenedzsere volt. Mindketten a szállodában szálltak meg, és úszni mentek.

A Lufthansa megerősítette, hogy az egyik személyzeti tagjuk balesetben meghalt egy bengalurui tartózkodás során. A rendőrség szerint további két ember - a szállodában vendégeskedő 41 éves amerikai állampolgár, Mathew Desantis, valamint a szálloda alkalmazásában álló 28 éves indiai medenceőr, Rahul Tiwari - is megsérült, miközben próbálták a két férfit kimenteni. Mindkettőjüket a kórházba szállították, de már túl vannak az életveszélyen.

A rendőrség eljárást indított és megkezdte a nyomozást, a gyanított áramütéshez és a halálesetekhez vezető pontos körülményeket még vizsgálják - írta a The Independent.

Mindeközben Theiss felesége rendőrségi feljelentést tett. A beadvány szerint a két férfit áramütés érte, miközben próbáltak kijönni a medencéből, majd megfulladtak, és azt állítja, hogy a haláleseteket a szálloda vezetőségének a medence karbantartásával kapcsolatos hanyagsága okozta. A Hilton csoporthoz tartozó szálloda a honlapján közölte, hogy a medence karbantartás miatt október 31. és november 30. között zárva tart.