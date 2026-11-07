Az Artemis–2 rakéta hatalmas lyukat ütött a Föld légkörén

A NASA Artemis–2 küldetése 2026. április 1-jén indult a floridai Kennedy Űrközpontból. A négyfős legénység tíznapos Hold körüli útra indult, a rakéta hajtóműveinek működése azonban a Föld légkörére is jelentős hatást gyakorolt.

Artemis–2: hatalmas zavart okozott a rakéta a Föld légkörében Fotó: PAUL HENNESSY / ANADOLU

A tajvani Nemzeti Cseng Kung Egyetem kutatói több mint 3500 amerikai földi mérőállomás adatait elemezték, és arra jutottak, hogy a küldetés három különálló ionoszférikus zavart idézett elő. Ez az elektromosan töltött részecskékben gazdag légköri réteg fontos szerepet játszik a műholdas kommunikációban és a helymeghatározásban.

A legmeglepőbb eredmény a rakéta második fokozatának működéséhez kapcsolódott. A mintegy 185 kilométeres magasságban végrehajtott hajtóműindítás után egy csaknem 5000 kilométer hosszú zavart észleltek, amely az Egyesült Államok középső részétől egészen az Atlanti-óceánig húzódott. A jelenség közel olyan gyorsan haladt, mint maga az űreszköz.

A kutatók szerint az ionoszférában csökkent az elektronok sűrűsége, ami átmenetileg megzavarta a műholdak és a földi vevőállomások közötti jeleket. Ennek következtében a GPS-alapú helymeghatározás több métert is tévedhetett.

Az önvezető autókra is veszélyes lehet

Charles Lin, a kutatás egyik szerzője szerint a néhány méteres helymeghatározási hiba is komoly következményekkel járhat. Egy önvezető autó például emiatt akár rossz sávba is sorolhat, de a drónok navigációját szintén befolyásolhatja a jelenség.

A kutatók hangsúlyozták, hogy nem ez az első alkalom, amikor egy rakétaindítás megzavarja a Föld ionoszféráját. 2017-ben egy SpaceX Falcon–9 rakéta indítása után mintegy 900 kilométeres zavart észleltek Kalifornia partvidéke felett. Az Artemis–2 esetében azonban a korábbiaknál jóval nagyobb kiterjedésű jelenséget dokumentáltak.

A tanulmány szerzői szerint a jövőben a Holdra és a Marsra induló rakéták az emberi tevékenység által előidézett űridőjárási zavarok egyre jelentősebb forrásaivá válhatnak. A kutatás egyelőre szakmai lektorálás előtt álló előtanulmányként jelent meg.