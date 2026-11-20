Heves esőzések okoztak áradásokat több amerikai városban, ahol utcákat öntött el a víz, és számos autó elakadt.
Az árvíz november 18-án és 19-én San Franciscóban, valamint a floridai Hollywoodban is komoly fennakadásokat okozott. A két várost különböző időjárási rendszerek érintették, a heves esőzések miatt azonban mindkét helyszínen utcák kerültek víz alá.
Az árvíz miatt több autó is elakadt
San Franciscóban a heves esőzés következtében több útszakaszt elöntött a víz, és járművek rekedtek az utcákon. A túlterhelt csatornarendszer miatt egyes helyeken vízoszlopok törtek fel az úttestből.
Galéria: Árvizek sújtják Hollywood és San Francisco utcáit
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A heves esőzések következtében árvíz sújtja San Franciscót
A floridai Hollywoodban szintén jelentős mennyiségű csapadék hullott. Lakónegyedek kerültek víz alá, több autós segítségre szorult, a vontatóknak pedig számos elakadt járművet kellett elszállítaniuk. Az elöntött utcákon egyes lakosok kajakkal közlekedtek.