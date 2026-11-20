Az árvíz november 18-án és 19-én San Franciscóban, valamint a floridai Hollywoodban is komoly fennakadásokat okozott. A két várost különböző időjárási rendszerek érintették, a heves esőzések miatt azonban mindkét helyszínen utcák kerültek víz alá.

A heves esőzések következtében árvíz sújtja a floridai Hollywoodot

Fotó: JOE RAEDLE / AFP

Az árvíz miatt több autó is elakadt

San Franciscóban a heves esőzés következtében több útszakaszt elöntött a víz, és járművek rekedtek az utcákon. A túlterhelt csatornarendszer miatt egyes helyeken vízoszlopok törtek fel az úttestből.