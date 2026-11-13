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árvíz

Hónapokig tartó szárazság után hatalmas esőzés érkezett, szinte megduplázódott egy tó vízmennyisége

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Hónapokig tartó szárazság után jelentős mennyiségű csapadék hullott Bihar megyében, ahol egyetlen nap alatt valamennyi vízügyi mérőállomáson esőt regisztráltak. Az aszály után érkező esőzés következtében a Jád-völgyi tó vízmennyisége csaknem megduplázódott, miközben több folyószakaszon árvízriasztás lépett életbe. A mediterrán ciklon hatására Észak-Magyarországon is emelkedni kezdett a folyók vízszintje.
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árvízKárpát-medenceheves esőzésekRomániaMagyarország

A hónapokon át tartó aszály után rendkívül nagy mennyiségű csapadék hullott Bihar megyében. A Körösök Vízügyi Igazgatóságának pénteki tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában a Körösök vízgyűjtő területén működő mind a 76 mérőállomáson esőt regisztráltak.

Az aszály után érkező jelentős csapadék hatására csaknem megduplázódott a Jád-völgyi tó vízmennyisége.
Az aszály után érkező jelentős csapadék hatására csaknem megduplázódott a Jád-völgyi tó vízmennyisége
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A mérések alapján 15 állomáson négyzetméterenként több mint 35 liter csapadék hullott. Réven a mennyiség meghaladta a 91 litert, míg a Jád-völgyi víztározó térségében közel 80 litert mértek négyzetméterenként.

A jelentős esőzés hatására számottevően megnőtt a térség vízfolyásainak vízhozama, és a víztározókba is nagy mennyiségű víz érkezett.

Egyetlen nap alatt csaknem megduplázódott a vízmennyiség

A Bihar megyei Jád-völgyi víztározóban az elmúlt 24 órában 3,08 millió köbméter víz gyűlt össze, aminek következtében a tóban tárolt vízmennyiség csaknem a kétszeresére nőtt – közölte Pásztor Sándor, a területi vízügyi igazgatóság vezetője.

A víztározó telítettsége jelenleg 35 százalékos. A tavat nemrég újították fel, a munkálatok átvétele idén nyáron történt meg, feltöltését pedig már tavasszal megkezdték – írja a Maszol.

A víztározó az árvízvédelemben is fontos szerepet játszott, mivel mérsékelte a Jád-völgyéből érkező, másodpercenként 35,97 köbméteres vízhozamú árhullámot.

A vízügyi szakemberek továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a Körösök vízgyűjtő területén kialakult helyzetet. Péntek délig Bihar megye több folyószakaszán narancssárga jelzésű árvízriasztás volt érvényben.

Észak-Magyarországon is emelkedik a folyók vízszintje

A mediterrán ciklon csapadékrendszere a Kárpát-medence más térségeiben is jelentős esőzéseket okozott. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) pénteki tájékoztatása szerint a folyók vízszintje emelkedni kezdett, több korábban kiszáradt vízfolyás medrében ismét megjelent a víz, és egyes víztározókban is megkezdik a vízszint emelését.

A Bodrog és a Felső-Tisza kárpátaljai vízgyűjtőin, a Sajó szlovákiai vízrendszerében, valamint a Mátra magasabban fekvő területein 30–50 milliméter csapadék hullott. Kékestetőn a lehullott eső mennyisége megközelítette a 60 millimétert.

A vízügyi szakemberek előrejelzése szerint a Bodrog és a Felső-Tisza vízgyűjtőjén további 10–40 milliméter eső hullhat. Ennek következtében a folyók magyarországi szakaszain a jövő hét elejére mérsékelt, 1–3 méteres vízszintemelkedés alakulhat ki.

A Sajó esetében ugyanakkor várhatóan nem éri el az árhullám a készültségi szintet.

 

 

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