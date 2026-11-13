Hónapokig tartó szárazság után hatalmas esőzés érkezett, szinte megduplázódott egy tó vízmennyisége

A hónapokon át tartó aszály után rendkívül nagy mennyiségű csapadék hullott Bihar megyében. A Körösök Vízügyi Igazgatóságának pénteki tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában a Körösök vízgyűjtő területén működő mind a 76 mérőállomáson esőt regisztráltak.

Az aszály után érkező jelentős csapadék hatására csaknem megduplázódott a Jád-völgyi tó vízmennyisége

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A mérések alapján 15 állomáson négyzetméterenként több mint 35 liter csapadék hullott. Réven a mennyiség meghaladta a 91 litert, míg a Jád-völgyi víztározó térségében közel 80 litert mértek négyzetméterenként.

A jelentős esőzés hatására számottevően megnőtt a térség vízfolyásainak vízhozama, és a víztározókba is nagy mennyiségű víz érkezett.

Egyetlen nap alatt csaknem megduplázódott a vízmennyiség

A Bihar megyei Jád-völgyi víztározóban az elmúlt 24 órában 3,08 millió köbméter víz gyűlt össze, aminek következtében a tóban tárolt vízmennyiség csaknem a kétszeresére nőtt – közölte Pásztor Sándor, a területi vízügyi igazgatóság vezetője.

A víztározó telítettsége jelenleg 35 százalékos. A tavat nemrég újították fel, a munkálatok átvétele idén nyáron történt meg, feltöltését pedig már tavasszal megkezdték – írja a Maszol.

A vízügyi szakemberek továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a Körösök vízgyűjtő területén kialakult helyzetet. Péntek délig Bihar megye több folyószakaszán narancssárga jelzésű árvízriasztás volt érvényben.