Gyerekek gázolták el autóval az egyetemistát: most újra tanul járni és beszélni

Egy kaliforniai nő újra tanul járni és beszélni, miután elütötte és majdnem megölte egy autó, amelyet két gyermek vezetett. A baleset következtében súlyos agysérülést szenvedett, és családja attól tartott nem fogja túlélni.

Akár 2 évbe is telhet mire az egyetemista teljesen felépül a balesetből. Fotó: GoFundMe

Akár 2 évbe is telhet mire az egyetemista teljesen felépül a balesetből

A 31 éves Kiara Bowling traumás agysérülést szerzett a baleset során, és még hosszú út áll előtte a teljesen felépülésig. "Egy hónapja még azt sem tudtuk, hogy túléli az egészet" - mondta nagynénje, Karon Markham.

Felállt, jár. Képes beszélni. Tanul. Halad előre.

A California State University East Bay hallgatója éppen akkor tért vissza Oaklandbe a Yale nyári egyetemi programjáról, és a Harvard jogi karára készült jelentkezni, amikor a tragikus baleset érte. Augusztus 6-án éppen egy barátja kutyáját, Grizzlyt sétáltatta, amikor elütötte egy Toyota szedán, amelyet egy 4 és egy 7 éves testvérpár vezetett. A két kiskorú, akiket szintén sérülésekkel szállítottak kórházba, elvették szüleik autókulcsait, miközben a felnőttek aludtak.

Ez tényleg teljesen felforgatta a család életét. Magáról a kórházról nem sokat beszél. Tudja, hogy megsérült. És tudom, hogy ez nehéz neki, mert hozzászokott ahhoz, hogy a legteljesebb életet élje.

Bowlingot, akit nemrég választottak meg a 2026-os Miss California Regency International szépségverseny győztesévé, most kirakósokkal és színezőkkel tanulja újra az elveszített készségeit.

A fiatal egyetemista diffúz axonális agysérülést szenvedett - ez a sérülés akkor következik be, amikor az agy kötőszöveti idegrostjai elszakadnak a koponyán belüli rázkódás vagy hirtelen mozgás miatt. Az orvosok elmondták, hogy Bowling felépülése akár két évig is eltarthat

Markham elmondta, hogy unokahúga a kórházban újra találkozhatott Grizzlyvel, aki szintén megsérült. "Azon a napon, amikor Grizzly belépett, Kiara az ágyban feküdt, és köszönt neki"

A People beszámolója szerint a fiúk szülei együttműködnek a baleset kivizsgálásában.