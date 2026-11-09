ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így érkeztek meg Telkibe a magyar válogatott játékosai, egyvalakit hiányol mindenki – galéria

Fontos

„Magyarországon nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik”

baleset

Gyerekek gázolták el autóval az egyetemistát: most újra tanul járni és beszélni

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy négy- és egy hatéves kisfiú elvitte a szülei autóját, miközben ők aludtak, és súlyos balesetet okozott. A gázolás következtében egy egyetemista súlyos agysérülést szenvedett, így most teljesen újra kell tanulnia járni és beszélni.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetagysérüléskórház

Egy kaliforniai nő újra tanul járni és beszélni, miután elütötte és majdnem megölte egy autó, amelyet két gyermek vezetett. A baleset következtében súlyos agysérülést szenvedett, és családja attól tartott nem fogja túlélni.

Akár 2 évbe is telhet mire az egyetemista teljesen felépül a balesetből
Akár 2 évbe is telhet mire az egyetemista teljesen felépül a balesetből. Fotó: GoFundMe

Akár 2 évbe is telhet mire az egyetemista teljesen felépül a balesetből

A 31 éves Kiara Bowling traumás agysérülést szerzett a baleset során, és még hosszú út áll előtte a teljesen felépülésig. "Egy hónapja még azt sem tudtuk, hogy túléli az egészet" - mondta nagynénje, Karon Markham.

Felállt, jár. Képes beszélni. Tanul. Halad előre.

A California State University East Bay hallgatója éppen akkor tért vissza Oaklandbe a Yale nyári egyetemi programjáról, és a Harvard jogi karára készült jelentkezni, amikor a tragikus baleset érte. Augusztus 6-án éppen egy barátja kutyáját, Grizzlyt sétáltatta, amikor elütötte egy Toyota szedán, amelyet egy 4 és egy 7 éves testvérpár vezetett. A két kiskorú, akiket szintén sérülésekkel szállítottak kórházba, elvették szüleik autókulcsait, miközben a felnőttek aludtak.

Ez tényleg teljesen felforgatta a család életét. Magáról a kórházról nem sokat beszél. Tudja, hogy megsérült. És tudom, hogy ez nehéz neki, mert hozzászokott ahhoz, hogy a legteljesebb életet élje.

Bowlingot, akit nemrég választottak meg a 2026-os Miss California Regency International szépségverseny győztesévé, most kirakósokkal és színezőkkel tanulja újra az elveszített készségeit.

A fiatal egyetemista diffúz axonális agysérülést szenvedett - ez a sérülés akkor következik be, amikor az agy kötőszöveti idegrostjai elszakadnak a koponyán belüli rázkódás vagy hirtelen mozgás miatt. Az orvosok elmondták, hogy Bowling felépülése akár két évig is eltarthat

Markham elmondta, hogy unokahúga a kórházban újra találkozhatott Grizzlyvel, aki szintén megsérült. "Azon a napon, amikor Grizzly belépett, Kiara az ágyban feküdt, és köszönt neki"

A People beszámolója szerint a fiúk szülei együttműködnek a baleset kivizsgálásában.

 

Szóljon hozzá!