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Brutális tömegbaleset Németországban: kettészakadt egy Audi, többen meghaltak - videó

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Tragédiába torkollott egy előzési manőver Németországban: az Audi frontálisan ütközött egy Skodával, majd több másik autó is beléjük rohant. A balesetben három ember életét vesztette.
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balesetnémetországtragédia

Három ember életét vesztette, 14-en pedig megsérültek egy brutális közúti karambolban vasárnap Németországban. Egy sikertelen előzés miatt frontális ütközés történt, majd több jármű is egymásba csapódott. Az egyik autó a hatalmas erejű becsapódástól kettészakadt – adta hírül a Bild.

baleset
Egymás után csapódtak egymásba az autók a német országúton, miután egy előzés balul sült el. A brutális balesetben hárman meghaltak, 14-en megsérültek (Képünk illusztráció)
Fotó: HAUKE SCHRODER /AFP

Előzésből lett halálos tragédia

A szerencsétlenség vasárnap délután fél négy körül történt a Baden-Württemberg tartománybeli Erbach közelében, a B311-es úton. A rendőrség első információi szerint az egyik sofőr előzésbe kezdett, ám nem tudta befejezni a manővert.

A lap úgy tudja, hogy az Audi frontálisan nekicsapódott egy Skodának. A mögöttük érkező járművek közül többen már nem tudták elkerülni az ütközést, így legalább hét autó rongálódott meg.

A baleset következtében a roncsok és alkatrészek mintegy 300 méteren szóródtak szét. 

Két áldozat a helyszínen halt meg, egy harmadik sérült pedig később, a kórházban hunyt el. A 14 sérült egyike életveszélyes állapotban van.

Kerékpárral érkezett a segítség a baleset helyszínére

A karambol olyan erejű volt, hogy az Audi két darabra szakadt. A rendőrség szerint hatalmas törmelékmező alakult ki az úton, ami jelentősen megnehezítette a mentést.

A közelben élő sürgősségi orvos otthonában hallotta a hatalmas csattanást. Felkapta a versenykerékpárját, és azonnal a helyszínre tekert, ahol a mentők kiérkezése előtt megkezdte a sérültek ellátását.

 Több autós is megállt, hogy segítsen.

A hatóságok szakértő bevonásával próbálják rekonstruálni a történteket és tisztázni, pontosan mi vezetett a tragédiához.

 

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