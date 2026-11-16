Brutális tömegbaleset Németországban: kettészakadt egy Audi, többen meghaltak - videó

Három ember életét vesztette, 14-en pedig megsérültek egy brutális közúti karambolban vasárnap Németországban. Egy sikertelen előzés miatt frontális ütközés történt, majd több jármű is egymásba csapódott. Az egyik autó a hatalmas erejű becsapódástól kettészakadt – adta hírül a Bild.

Egymás után csapódtak egymásba az autók a német országúton, miután egy előzés balul sült el. A brutális balesetben hárman meghaltak, 14-en megsérültek (Képünk illusztráció)

Fotó: HAUKE SCHRODER /AFP

Előzésből lett halálos tragédia

A szerencsétlenség vasárnap délután fél négy körül történt a Baden-Württemberg tartománybeli Erbach közelében, a B311-es úton. A rendőrség első információi szerint az egyik sofőr előzésbe kezdett, ám nem tudta befejezni a manővert.

A lap úgy tudja, hogy az Audi frontálisan nekicsapódott egy Skodának. A mögöttük érkező járművek közül többen már nem tudták elkerülni az ütközést, így legalább hét autó rongálódott meg.

A baleset következtében a roncsok és alkatrészek mintegy 300 méteren szóródtak szét.

Két áldozat a helyszínen halt meg, egy harmadik sérült pedig később, a kórházban hunyt el. A 14 sérült egyike életveszélyes állapotban van.

Kerékpárral érkezett a segítség a baleset helyszínére

A karambol olyan erejű volt, hogy az Audi két darabra szakadt. A rendőrség szerint hatalmas törmelékmező alakult ki az úton, ami jelentősen megnehezítette a mentést.

A közelben élő sürgősségi orvos otthonában hallotta a hatalmas csattanást. Felkapta a versenykerékpárját, és azonnal a helyszínre tekert, ahol a mentők kiérkezése előtt megkezdte a sérültek ellátását.

Több autós is megállt, hogy segítsen.

A hatóságok szakértő bevonásával próbálják rekonstruálni a történteket és tisztázni, pontosan mi vezetett a tragédiához.