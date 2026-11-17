A múlt heti Microsoft-rendszerhiba a világ több mint 70 országában okozott jelentős gondot: nem működtek a levelező rendszerek, a Teams, és más szolgáltatásokkal is baj volt. Sajnos azonban nem a péntek 13. átka miatt omlottak össze a rendszerek, hétfőn, november 16-án ugyanis újabb technikai káosz alakult ki – ezúttal az Egyesült Államokban, a Chase Bank rendszereiben. Több ezer ügyfél jelezte: nem fér hozzá a számlájához. A Downdetectoron 4700-an jelentettek gondokat a Chase online rendszereit illetően – írja a CNN.
Gondok a Chase Bank rendszerében: folytatódnak a nagy leállások?
"A JPMorganChase ideiglenes gondokkal küzdött egy szoftverhiba miatt" – emelte ki a pénzintézet szóvivője, hozzátéve: ennek ellenére minden ügyfelük hozzáfért a pénzéhez, azt ugyanakkor elismerte, hogy lassabbak a szolgáltatásaik, mint a megszokott. A szóvivő ugyanakkor kiemelte: nem kibertámadásról van szó.
A közösségi médiás bejegyzések szerint nem csak az online rendszerben voltak gondok, de a bankfiókokban is. Más bankok ügyfelei is gondokról számoltak be, amikor Chase-es számlákra küldtek volna pénzt hétfőn. A CNN egy, a bankhoz közelálló forrásra hivatkozva azt írja: a gondokat a pénzintézet saját rendszereinek frissítése okozta.
Mike Chapple, a Notre Dame-i geyetem IT-szakértő professzora a CNN-nek kiemelte: ezen szituációkban egy közös van, az érintett rendszerek összetettsége és törékenysége. azoké a rendszereké, amiktől nap mint nap függünk.
A helyzet azonban túlmutat egyetlen bank problémáján. Múlt csütörtökön-pénteken a Microsotf rendszerével kezdődött a leállás-hullám, majd ugyancsak pénteken az Egyesült Államokban a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) rendszereivel is gond volt. 22 légiforgalmi irányító központból 17-ben jelentkeztek kommunikációs problémák, ezért országos egy gép sem szállhatott fel órákig. Aztán hétfőn a Chase mellett a United Airlines rendszereivel is gond volt, ami a járatok késését okozta. Úgy tűnik, egyik esetben sem kibertámadás történt: a Microsoft a Windowst és a megnövekedett forgalmat hibáztatta, az FAA hibáját gyakorlatilag egy hibás router okozta. A United Airlines esetében még nem jelentették be, mi vezetett a rendszereik összeomlásához.