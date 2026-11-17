A múlt heti Microsoft-rendszerhiba a világ több mint 70 országában okozott jelentős gondot: nem működtek a levelező rendszerek, a Teams, és más szolgáltatásokkal is baj volt. Sajnos azonban nem a péntek 13. átka miatt omlottak össze a rendszerek, hétfőn, november 16-án ugyanis újabb technikai káosz alakult ki – ezúttal az Egyesült Államokban, a Chase Bank rendszereiben. Több ezer ügyfél jelezte: nem fér hozzá a számlájához. A Downdetectoron 4700-an jelentettek gondokat a Chase online rendszereit illetően – írja a CNN.

Hétfőn összeomlottak a Chase Bank rendszerei az Egyesült Államokban

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Gondok a Chase Bank rendszerében: folytatódnak a nagy leállások?

"A JPMorganChase ideiglenes gondokkal küzdött egy szoftverhiba miatt" – emelte ki a pénzintézet szóvivője, hozzátéve: ennek ellenére minden ügyfelük hozzáfért a pénzéhez, azt ugyanakkor elismerte, hogy lassabbak a szolgáltatásaik, mint a megszokott. A szóvivő ugyanakkor kiemelte: nem kibertámadásról van szó.

A közösségi médiás bejegyzések szerint nem csak az online rendszerben voltak gondok, de a bankfiókokban is. Más bankok ügyfelei is gondokról számoltak be, amikor Chase-es számlákra küldtek volna pénzt hétfőn. A CNN egy, a bankhoz közelálló forrásra hivatkozva azt írja: a gondokat a pénzintézet saját rendszereinek frissítése okozta.

Mike Chapple, a Notre Dame-i geyetem IT-szakértő professzora a CNN-nek kiemelte: ezen szituációkban egy közös van, az érintett rendszerek összetettsége és törékenysége. azoké a rendszereké, amiktől nap mint nap függünk.