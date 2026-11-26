Új adatok mutatják, milyen jelentősen változott Bécs lakosságának összetétele az elmúlt években. A városban élők 50,5 százalékának van migrációs háttere, a munkát végzők között pedig már mintegy 52 százalékos ez az arány – írja a Heute.

Bécs megváltozott: már többségben vannak a migrációs hátterű lakosok.

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A fiatalok körében még látványosabb a változás

A demográfiai átalakulás különösen szembetűnő a fiatalabb korosztályban.

A 20 év alatti bécsiek több mint 70 százalékának legalább az egyik szülője külföldön született. Az összes korosztályt figyelembe véve ez az arány meghaladja a 60 százalékot.

A leggyakoribb származási országok között Szerbia, Törökország és Németország szerepel.

A munkaerőpiacon is jelentős a jelenlétük

A foglalkoztatottság az elmúlt években emelkedett a bevándorló hátterűek körében, különösen a harmadik országokból érkezetteknél. Ennek ellenére sokan nem tudják a képzettségüknek megfelelően kamatoztatni korábbi tanulmányaikat.

A harmadik országbeli háttérrel és magasabb külföldi végzettséggel rendelkezők mintegy ötöde segéd- vagy betanított munkát végez.

A népesség összetételének a politikai életre is hatása van: a bécsiek 36,9 százaléka nem rendelkezik osztrák állampolgársággal.

A 25–44 évesek között csaknem minden második ember nem szavazhat a bécsi önkormányzati, tartományi vagy országos választásokon.

A legfiatalabbaknál az óvodai részvételben is jelentős különbség látható. A migrációs háttérrel nem rendelkező 1–5 évesek 91 százaléka jár óvodába, míg a harmadik országbeli háttérrel rendelkező háztartások gyermekeinél ez az arány 71 százalék.