Egyetlen éjszaka alatt változott meg Berlin – fotókon, hogyan ért véget 28 év megosztottság

1989. november 9-én történelmi fordulat következett be Európában, amely nemcsak Németország, hanem az egész kontinens jövőjét meghatározta. A berlini fal megnyitása véget vetett Kelet- és Nyugat-Berlin több mint 28 évig tartó fizikai elválasztásának, és a hidegháború lezárásának egyik legfontosabb jelképévé vált.
Az NDK vezetése a keletnémet állampolgárok tömeges nyugatra távozásának megakadályozására döntött a határ lezárásáról. A kezdetben szögesdrótból és barikádokból álló határzárat később betonfallal, őrtornyokkal és szigorúan ellenőrzött határsávval erősítették meg.
A fal családokat szakított szét, korlátozta a szabad mozgást, és a hidegháborús szembenállás egyik legismertebb jelképévé vált. A határon átjutni próbálók közül sokan életüket vesztették.
Egy váratlan bejelentés vezetett a berlini fal megnyitásához
1989 őszére az NDK politikai rendszere egyre súlyosabb válságba került. A keletnémet városokban tömegtüntetéseken követeltek demokratikus reformokat és szabad utazást, miközben egyre többen hagyták el az országot más kelet-európai államokon keresztül.
A fordulat 1989. november 9-én következett be, amikor Günter Schabowski, az NDK vezetésének tagja egy nemzetközi sajtótájékoztatón ismertette az utazási szabályok tervezett enyhítését.
Arra a kérdésre, hogy az új rendelkezések mikortól lépnek életbe, azt válaszolta, hogy tudomása szerint azonnal.
A bejelentést követően kelet-berliniek ezrei indultak a határátkelőkhöz. A helyszínen szolgálatot teljesítő határőrök nem kaptak egyértelmű utasításokat a kialakult helyzet kezelésére. A növekvő tömeg nyomására késő este megnyitották a Bornholmer Strasse-i átkelőt, majd más átkelőhelyeken is lehetővé vált az átjutás.
A berliniek az utcákon ünnepeltek, sokan felmásztak a falra, mások hosszú évtizedek után találkozhattak ismét nyugaton élő rokonaikkal.
Személyes történetek őrzik a történelmi éjszaka emlékét
A fal megnyitásának 30. évfordulóján, 2019-ben a The Guardian több ismert művészt és berlini lakost kérdezett arról, hogyan élték meg az 1989-es eseményeket.
Daniel Barenboim zongoraművész és karmester a történelmi fordulat után, november 12-én ingyenes koncertet adott a Berlini Filharmonikusokkal a keletnémet állampolgároknak. Visszaemlékezése szerint az eseményen különösen megható volt azoknak az embereknek az öröme, akik hosszú évek után először élhettek a szabad átutazás lehetőségével.
Ute Lemper német énekesnő és színésznő arról beszélt, hogy a fal leomlása hatalmas megkönnyebbülést jelentett számára, ugyanakkor a több évtizedes megosztottság társadalmi következményeit nem lehetett egyik napról a másikra felszámolni.
Wim Wenders német filmrendező a történelmi események idején Ausztráliában tartózkodott. A hírt csak késve, egy faxüzenetből tudta meg, majd telefonon értesült a berlini ünneplésről.
A berlini fal leomlása megnyitotta az utat Németország újraegyesítése előtt
Bár 1989. november 9-ét a berlini fal leomlásának napjaként tartják számon, a határzár fizikai lebontása hosszabb folyamat volt. A fal egyes részeit már a határ megnyitása után elkezdték lebontani, a szervezett bontási munkálatok azonban csak 1990-ben kezdődtek meg.
A történelmi fordulat felgyorsította a két német állam közeledését. Németország hivatalos újraegyesítésére 1990. október 3-án került sor.
A fal egyes szakaszait történelmi emlékhelyként megőrizték. Ezek ma is emlékeztetnek Berlin megosztottságára, a hidegháború évtizedeire és az 1989-es események jelentőségére.
A berlini fal 1961. augusztus 13-án kezdődő kiépítése a második világháború utáni német megosztottság következménye volt. Németországot a háború után négy megszállási övezetre osztották, és Berlin is négy szektorra tagolódott. Az ország nyugati részén 1949-ben létrejött a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK), keleten pedig a Német Demokratikus Köztársaság (NDK).