Egyetlen éjszaka alatt változott meg Berlin – fotókon, hogyan ért véget 28 év megosztottság

Az NDK vezetése a keletnémet állampolgárok tömeges nyugatra távozásának megakadályozására döntött a határ lezárásáról. A kezdetben szögesdrótból és barikádokból álló határzárat később betonfallal, őrtornyokkal és szigorúan ellenőrzött határsávval erősítették meg.

A fal családokat szakított szét, korlátozta a szabad mozgást, és a hidegháborús szembenállás egyik legismertebb jelképévé vált. A határon átjutni próbálók közül sokan életüket vesztették.

Egy váratlan bejelentés vezetett a berlini fal megnyitásához

1989 őszére az NDK politikai rendszere egyre súlyosabb válságba került. A keletnémet városokban tömegtüntetéseken követeltek demokratikus reformokat és szabad utazást, miközben egyre többen hagyták el az országot más kelet-európai államokon keresztül.

A fordulat 1989. november 9-én következett be, amikor Günter Schabowski, az NDK vezetésének tagja egy nemzetközi sajtótájékoztatón ismertette az utazási szabályok tervezett enyhítését.

Arra a kérdésre, hogy az új rendelkezések mikortól lépnek életbe, azt válaszolta, hogy tudomása szerint azonnal.

A bejelentést követően kelet-berliniek ezrei indultak a határátkelőkhöz. A helyszínen szolgálatot teljesítő határőrök nem kaptak egyértelmű utasításokat a kialakult helyzet kezelésére. A növekvő tömeg nyomására késő este megnyitották a Bornholmer Strasse-i átkelőt, majd más átkelőhelyeken is lehetővé vált az átjutás.