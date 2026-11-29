Egy fiatal nő, aki szörnyű betegsége miatt naponta akár 100 alkalommal is hány, most attól tart, hogy már az idei karácsonyt sem fogja megélni. Ella Rake jelenleg mindössze 20-30 kilogrammot nyom, és gyakorlatilag otthonát sem tudja elhagyni, ugyanis súlyos gasztroparézise miatt szervezete nehezen tudja feldolgozni és felszívni a táplálékot, illetve a gyógyszereket.

Súlyos betegsége miatt 25 kilót fogyott a fiatal nő. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Attól tart a betegség meg fogja ölni, még mielőtt segítséget kapna

A betegség miatt Ella gyomra nem ürül ki megfelelően: az étel órákig a gyomrában marad, mielőtt gyakran emésztetlenül kihányná.

Szilárd ételt eszem, de visszahányom. Mindent, amit gyakorlatilag megeszek, kihányok

- mondta a 22 éves, Kent megyei Herne Bayből származó nő, aki már csak napi két kisebb étkezést tart, hogy életben maradjon.

Amellett, hogy négy év alatt körülbelül 25 kilogrammot fogyott, Ella elmondása szerint állapota ismételten problémákat okoz a vér káliumszintjével is, ami a szív működésére is hatással lehet. Amikor a káliumszintje lecsökken, súlyos szívdobogást, légszomjat és gyengeséget tapasztal, korábban pedig már össze is esett, miközben a kórházba próbált eljutni. Félelmeit tovább súlyosbítja, hogy édesapja 2024-ben szívrohamot követően hunyt el.

Ella többször is járt a margate-i Queen Elizabeth The Queen Mother Kórházban, de azt állítja, hogy a közvetlen problémáját kezelik, mielőtt kiengedik, anélkül, hogy hosszú távú megoldást kínálnának táplálkozási nehézségeire.

Mindenki, beleértve a sürgősségi osztályon dolgozókat is, folyamatosan frusztrált, és azt mondják, ez nevetséges. Az orvosaim több levelet is írtak. Az egyiket a minap visszaküldték a konzultánsomnak, hogy tegyen valamit az alacsony káliumszinttel kapcsolatban.

Bár az orvosok aggódnak az állapota miatt, Ella úgy érzi lehetetlen, hogy megkapja a szükséges segítséget. "Felvesznek a kórházban, aztán három nap múlva átirányítanak máshova, és kiengednek" - tette hozzá. Annak ellenére, hogy korábban akut veseelégtelenséget (AKI) és szepszist szenvedett, a további beavatkozásra csak akkor kerülhet sor, ha veséi elkezdenek leállni.

Az a tény, hogy egyáltalán megkockáztatják ezt, számomra ördögi.

Azt is állítja, hogy korábbi kórházi kezelései során felmerült, hogy tüneteit étkezési zavar okozhatja, a gasztroparézis diagnózisa ellenére. Emiatt úgy érezte, senki sem hisz neki.