Halálos rohamok, elképesztő tömegek – fotókon, videókon a Black Friday sötét oldala

A Black Friday a hatalmas leárazások időszaka, ám a „fekete” jelző az elmúlt évtizedekben néhány alkalommal szó szerint is értelmet nyert. Különösen a kétezres évek végén és a 2010-es évek elején fordult elő, hogy a kiszemelt termékekért kialakult tumultus elszabadult. Volt, ahol dulakodás tört ki, máshol fegyver dördült, de olyan eset is akadt, amikor valaki életét vesztette a tömegben.
Azóta sokat változtak a vásárlási szokások: az akciók jelentős része már online is elérhető, így a korábbi, üzletek előtti rohamok ritkábbak. Az esemény történetéhez azonban hozzátartoznak a döbbenetes jelenetek is.
Honnan ered a Black Friday?
A Black Friday elnevezés eredetét több történet is övezi. Az egyik legelfogadottabb magyarázat szerint a kifejezést Philadelphia rendőrei kezdték használni az 1950-es, 1960-as években. A hálaadás utáni napon hatalmas tömeg lepte el a várost, az utak pedig bedugultak. A rendőröknek a karácsonyi bevásárlás miatt érkező tömeg mellett az amerikai hadsereg és a haditengerészet csapatainak hagyományos amerikaifutball-mérkőzésére érkező szurkolókkal is számolniuk kellett.
A kereskedők később pozitív jelentést társítottak a névhez.
Eszerint az üzletek a veszteséget jelző „pirosból” a nyereséget jelentő „feketébe” kerültek az ünnepi szezon kezdetén.
Ez azonban inkább utólag kialakult magyarázat, mintsem a megnevezés bizonyított eredete.
Amikor elszabadult a vásárlási láz
A kétezres években a Black Friday egyre nagyobb tömegeket vonzott. Az üzletek sokszor már hajnalban kinyitottak, a legnagyobb kedvezményeket pedig csak korlátozott mennyiségben kínálták.
Ez azt jelentette, hogy aki elsőként akart hozzájutni egy olcsó televízióhoz, játékkonzolhoz vagy más slágertermékhez, annak akár órákkal korábban sorba kellett állnia.
A nyitás pillanatában gyakran megindult a rohanás. A felvételeken egymást lökdöső emberek, felborított polcok és kiürülő üzletek láthatók, miközben a biztonsági személyzetnek és a rendőröknek kellett megfékezniük a tömeget.
A vásárlók rohama végzett a bolti alkalmazottal
Az egyik legismertebb haláleset 2008-ban történt a New York-i Valley Stream egyik Walmart áruházánál. Több mint kétezren várakoztak az ajtók előtt, majd amikor kinyíltak a kapuk, a tömeg megindult.
A 34 éves Jdimytai Damour, az áruház egyik dolgozója a bejáratnál tartózkodott, amikor elsodorták és a földre került. A férfit a rohanó emberek eltaposták. Három vásárló szintén megsérült.
A rendőrök beszámolója szerint még akkor sem álltak meg, amikor megpróbálták újraéleszteni a férfit. Többen továbbra is a televíziók és játékkonzolok felé igyekeztek. Damour életét már nem tudták megmenteni.
Átléptek a földön fekvő férfin
Három évvel később egy nyugat-virginiai Targetben történt hasonlóan megdöbbentő eset. A 61 éves Walter Vance összeesett a vásárlás közben, ám a körülötte lévők közül többen egyszerűen kikerülték, illetve átléptek rajta.
Egy munkatársa később megdöbbenve beszélt a történtekről:
Hogy történhetett meg, hogy senki nem segített neki?
Egy dolgozó szerint az embereket annyira lekötötték a kedvezmények, hogy szinte semmi másra nem figyeltek.
Fegyveres leszámolás egy játékboltban
2008-ban egy kaliforniai Toys „R” Us áruházban is halálos összetűzés alakult ki. A vita két, gyerekeikkel érkező nő között kezdődött, majd férfi családtagjaik is bekapcsolódtak.
A szóváltás hamarosan tettlegességig fajult, majd lövések dördültek. Mindkét férfit eltalálták, sérüléseikbe pedig belehaltak. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a konfliktus nem közvetlenül a bevásárlási roham miatt alakult ki.
Halálos baleset a hajnali bevásárlás után
2012-ben egy hatfős kaliforniai család éppen a hajnali Black Friday-vásárlás után tartott hazafelé, amikor tragikus balesetet szenvedtek a Highway 101-en. A SUV, amelyben utaztak, hátulról egy út szélén álló rendőrségi járműnek ütközött.
A karambolban a 24 és 20 éves lánytestvérek életüket vesztették. Egyikük sem használta a biztonsági övet. Szüleik és két másik gyermekük súlyosan megsérült.
A tragédiához több körülmény is hozzájárulhatott: a család hajnalban indult el vásárolni, hosszú időt töltöttek az üzlet előtt, a sofőr pedig vélhetően fáradt volt. A baleset így közvetve összefüggött a korai Black Friday-bevásárlással.
A család egyik rokona az ABC7-nek elmondta, hogy a 24 éves nő a következő hónapban Indiában tartandó esküvőjére készült.
Több halálos tragédia is történt
A deadline.com értesülése szerint az elmúlt években számos olyan incidens történt, amely valamilyen módon kapcsolódott a fekete péntekhez.
Egy 2006 és 2021 közötti összesítés szerint legalább 17 halálesetet és több mint száz sérülést hoztak összefüggésbe az eseménnyel.
A legdurvább jelenetek azonban elsősorban abból az időszakból származnak, amikor a legnagyobb kedvezményekért még tömegek álltak sorba az áruházak előtt, és a nyitás pillanatában egyszerre próbáltak bejutni.
Ma már otthonról is lehet vásárolni
Az online kereskedelem térnyerésével sok minden megváltozott. A legjobb ajánlatokért ma már nem feltétlenül kell órákig fagyoskodni egy áruház előtt, majd a nyitáskor másokkal versenyezni a polcoknál.
A Black Friday azonban továbbra is az év egyik legfontosabb akciós időszaka. A korábbi tömegjelentek helyét sok esetben a túlterhelt webáruházak és az elérhetetlenné váló oldalak vették át – így a vásárlási láz ma már sokkal gyakrabban a képernyők előtt tör ki, mint az üzletekben.