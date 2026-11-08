Halálos rohamok, elképesztő tömegek – fotókon, videókon a Black Friday sötét oldala

A Black Friday a hatalmas leárazások időszaka, ám a „fekete” jelző az elmúlt évtizedekben néhány alkalommal szó szerint is értelmet nyert. Különösen a kétezres évek végén és a 2010-es évek elején fordult elő, hogy a kiszemelt termékekért kialakult tumultus elszabadult. Volt, ahol dulakodás tört ki, máshol fegyver dördült, de olyan eset is akadt, amikor valaki életét vesztette a tömegben.

A Black Friday nem mindig az olcsóbb vásárlásról szólt: néha súlyos tragédiák árnyékolták be az akciókat.

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Azóta sokat változtak a vásárlási szokások: az akciók jelentős része már online is elérhető, így a korábbi, üzletek előtti rohamok ritkábbak. Az esemény történetéhez azonban hozzátartoznak a döbbenetes jelenetek is.

Honnan ered a Black Friday?

A Black Friday elnevezés eredetét több történet is övezi. Az egyik legelfogadottabb magyarázat szerint a kifejezést Philadelphia rendőrei kezdték használni az 1950-es, 1960-as években. A hálaadás utáni napon hatalmas tömeg lepte el a várost, az utak pedig bedugultak. A rendőröknek a karácsonyi bevásárlás miatt érkező tömeg mellett az amerikai hadsereg és a haditengerészet csapatainak hagyományos amerikaifutball-mérkőzésére érkező szurkolókkal is számolniuk kellett.

A kereskedők később pozitív jelentést társítottak a névhez.

Eszerint az üzletek a veszteséget jelző „pirosból” a nyereséget jelentő „feketébe” kerültek az ünnepi szezon kezdetén.

Ez azonban inkább utólag kialakult magyarázat, mintsem a megnevezés bizonyított eredete.

Amikor elszabadult a vásárlási láz

A kétezres években a Black Friday egyre nagyobb tömegeket vonzott. Az üzletek sokszor már hajnalban kinyitottak, a legnagyobb kedvezményeket pedig csak korlátozott mennyiségben kínálták.

Ez azt jelentette, hogy aki elsőként akart hozzájutni egy olcsó televízióhoz, játékkonzolhoz vagy más slágertermékhez, annak akár órákkal korábban sorba kellett állnia.

A nyitás pillanatában gyakran megindult a rohanás. A felvételeken egymást lökdöső emberek, felborított polcok és kiürülő üzletek láthatók, miközben a biztonsági személyzetnek és a rendőröknek kellett megfékezniük a tömeget.