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vásárlási láz

Halálos rohamok, elképesztő tömegek – fotókon, videókon a Black Friday sötét oldala

3 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Az év egyik legőrültebb vásárlási napja a Black Friday, amelyen a hatalmas kedvezményekért sokan órákon át várakoznak. Az elmúlt évtizedekben azonban nem egyszer olyan jelenetek alakultak ki, amelyeknek tragédia lett a vége. Mutatjuk a legsúlyosabb esetet a tömegnyomortól a fegyveres összetűzésekig.
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vásárlási lázblack fridaytragédia

A Black Friday a hatalmas leárazások időszaka, ám a „fekete” jelző az elmúlt évtizedekben néhány alkalommal szó szerint is értelmet nyert. Különösen a kétezres évek végén és a 2010-es évek elején fordult elő, hogy a kiszemelt termékekért kialakult tumultus elszabadult. Volt, ahol dulakodás tört ki, máshol fegyver dördült, de olyan eset is akadt, amikor valaki életét vesztette a tömegben.

Black Friday
A Black Friday nem mindig az olcsóbb vásárlásról szólt: néha súlyos tragédiák árnyékolták be az akciókat.
Fotó: Mediaworks

Azóta sokat változtak a vásárlási szokások: az akciók jelentős része már online is elérhető, így a korábbi, üzletek előtti rohamok ritkábbak. Az esemény történetéhez azonban hozzátartoznak a döbbenetes jelenetek is.

Honnan ered a Black Friday?

A Black Friday elnevezés eredetét több történet is övezi. Az egyik legelfogadottabb magyarázat szerint a kifejezést Philadelphia rendőrei kezdték használni az 1950-es, 1960-as években. A hálaadás utáni napon hatalmas tömeg lepte el a várost, az utak pedig bedugultak. A rendőröknek a karácsonyi bevásárlás miatt érkező tömeg mellett az amerikai hadsereg és a haditengerészet csapatainak hagyományos amerikaifutball-mérkőzésére érkező szurkolókkal is számolniuk kellett.

A kereskedők később pozitív jelentést társítottak a névhez.

 Eszerint az üzletek a veszteséget jelző „pirosból” a nyereséget jelentő „feketébe” kerültek az ünnepi szezon kezdetén. 

Ez azonban inkább utólag kialakult magyarázat, mintsem a megnevezés bizonyított eredete.

Amikor elszabadult a vásárlási láz

A kétezres években a Black Friday egyre nagyobb tömegeket vonzott. Az üzletek sokszor már hajnalban kinyitottak, a legnagyobb kedvezményeket pedig csak korlátozott mennyiségben kínálták. 

Ez azt jelentette, hogy aki elsőként akart hozzájutni egy olcsó televízióhoz, játékkonzolhoz vagy más slágertermékhez, annak akár órákkal korábban sorba kellett állnia.

A nyitás pillanatában gyakran megindult a rohanás. A felvételeken egymást lökdöső emberek, felborított polcok és kiürülő üzletek láthatók, miközben a biztonsági személyzetnek és a rendőröknek kellett megfékezniük a tömeget.

Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Black Friday, BlackFriday
Galéria: Fekete péntek: amikor a vásárlók megőrülnek
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Fekete péntek: amikor a vásárlók megőrülnek

A vásárlók rohama végzett a bolti alkalmazottal

Az egyik legismertebb haláleset 2008-ban történt a New York-i Valley Stream egyik Walmart áruházánál. Több mint kétezren várakoztak az ajtók előtt, majd amikor kinyíltak a kapuk, a tömeg megindult.

A 34 éves Jdimytai Damour, az áruház egyik dolgozója a bejáratnál tartózkodott, amikor elsodorták és a földre került. A férfit a rohanó emberek eltaposták. Három vásárló szintén megsérült.

A rendőrök beszámolója szerint még akkor sem álltak meg, amikor megpróbálták újraéleszteni a férfit. Többen továbbra is a televíziók és játékkonzolok felé igyekeztek. Damour életét már nem tudták megmenteni.

Átléptek a földön fekvő férfin

Három évvel később egy nyugat-virginiai Targetben történt hasonlóan megdöbbentő eset. A 61 éves Walter Vance összeesett a vásárlás közben, ám a körülötte lévők közül többen egyszerűen kikerülték, illetve átléptek rajta.

Egy munkatársa később megdöbbenve beszélt a történtekről:

Hogy történhetett meg, hogy senki nem segített neki?

Egy dolgozó szerint az embereket annyira lekötötték a kedvezmények, hogy szinte semmi másra nem figyeltek.

Fegyveres leszámolás egy játékboltban

2008-ban egy kaliforniai Toys „R” Us áruházban is halálos összetűzés alakult ki. A vita két, gyerekeikkel érkező nő között kezdődött, majd férfi családtagjaik is bekapcsolódtak.

A szóváltás hamarosan tettlegességig fajult, majd lövések dördültek. Mindkét férfit eltalálták, sérüléseikbe pedig belehaltak. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a konfliktus nem közvetlenül a bevásárlási roham miatt alakult ki.

Halálos baleset a hajnali bevásárlás után

2012-ben egy hatfős kaliforniai család éppen a hajnali Black Friday-vásárlás után tartott hazafelé, amikor tragikus balesetet szenvedtek a Highway 101-en. A SUV, amelyben utaztak, hátulról egy út szélén álló rendőrségi járműnek ütközött.

A karambolban a 24 és 20 éves lánytestvérek életüket vesztették. Egyikük sem használta a biztonsági övet. Szüleik és két másik gyermekük súlyosan megsérült.

A tragédiához több körülmény is hozzájárulhatott: a család hajnalban indult el vásárolni, hosszú időt töltöttek az üzlet előtt, a sofőr pedig vélhetően fáradt volt. A baleset így közvetve összefüggött a korai Black Friday-bevásárlással.

A család egyik rokona az ABC7-nek elmondta, hogy a 24 éves nő a következő hónapban Indiában tartandó esküvőjére készült.

Több halálos tragédia is történt

A deadline.com értesülése szerint az elmúlt években számos olyan incidens történt, amely valamilyen módon kapcsolódott a fekete péntekhez. 

Egy 2006 és 2021 közötti összesítés szerint legalább 17 halálesetet és több mint száz sérülést hoztak összefüggésbe az eseménnyel.

A legdurvább jelenetek azonban elsősorban abból az időszakból származnak, amikor a legnagyobb kedvezményekért még tömegek álltak sorba az áruházak előtt, és a nyitás pillanatában egyszerre próbáltak bejutni.

Ma már otthonról is lehet vásárolni

Az online kereskedelem térnyerésével sok minden megváltozott. A legjobb ajánlatokért ma már nem feltétlenül kell órákig fagyoskodni egy áruház előtt, majd a nyitáskor másokkal versenyezni a polcoknál.

A Black Friday azonban továbbra is az év egyik legfontosabb akciós időszaka. A korábbi tömegjelentek helyét sok esetben a túlterhelt webáruházak és az elérhetetlenné váló oldalak vették át – így a vásárlási láz ma már sokkal gyakrabban a képernyők előtt tör ki, mint az üzletekben.

 

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