Hajszálon múlt a tragédia: tűzijáték robbant egy katonai helikopter körül – sokkoló videó

Veszélyes helyzetbe került egy amerikai Black Hawk helikopter Seattle-ben, amikor egy NFL-mérkőzés előtti légi bemutató közben tűzijáték robbant a közelében. Az incidens a mintegy 70 ezer nézőt befogadó Lumen Field stadion felett történt, a jelenetet pedig videóra vették.

Majdnem eltalált egy Black Hawk helikoptert a tűzijáték. Fotó: JULES DOYLE / Middle East Images

A Daily Mail beszámolója szerint az amerikai hadsereg négy helikoptere rombusz alakzatban repült át a stadion felett, majd balra fordult.

Black Hawk helikopter került veszélybe a stadion felett

Az első három gép már elhaladt, amikor a stadionból kék és piros színű tűzijátékokat lőttek fel. A negyedik Black Hawk azonban ekkor még a létesítmény felett tartózkodott, így a robbanások veszélyesen közel történtek hozzá.

A felvételen látható, amint a helikopter továbbhalad, miközben körülötte és mögötte újabb pirotechnikai eszközök lépnek működésbe.

THE FIREWORKS AT THE #SEAHAWKS GAME NEARLY BLEW UP THE ARMY HELICOPTER FLYING OVER THE STADIUM. HOLY SHIT. 😳😳😳 https://t.co/uUZ0Q2kPGm — MLFootball (@MLFootball) November 3, 2026

A gép végül sértetlenül folytatta útját, személyi sérülésről sem számoltak be.

A Sikorsky UH–60 Black Hawk az amerikai hadsereg egyik meghatározó helikoptertípusa, amelyet 1979 óta alkalmaznak. A harctéri feladatokra tervezett gép ellenálló kialakítása miatt a közösségi médiában többen úgy vélték, hogy egy tűzijáték közvetlen találatát is kibírta volna.

Az eset a Seattle Seahawks és a Chicago Bears mérkőzése előtt történt. A találkozót végül a vendégcsapat nyerte 34–17-re.