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black hawk

Hajszálon múlt a tragédia: tűzijáték robbant egy katonai helikopter körül – sokkoló videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Látványos légi bemutatónak indult, de veszélyes pillanatokat hozott egy amerikaifutball-mérkőzés előtti program Seattle-ben. Egy Black Hawk katonai helikopter közvetlen közelében tűzijáték robbant, miközben a gép még a stadion felett repült. A meghökkentő esetről videó is készült.
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black hawkhelikoptertűzijáték

Veszélyes helyzetbe került egy amerikai Black Hawk helikopter Seattle-ben, amikor egy NFL-mérkőzés előtti légi bemutató közben tűzijáték robbant a közelében. Az incidens a mintegy 70 ezer nézőt befogadó Lumen Field stadion felett történt, a jelenetet pedig videóra vették.

Black Hawk helikopter
Majdnem eltalált egy Black Hawk helikoptert a tűzijáték. Fotó: JULES DOYLE / Middle East Images

A Daily Mail beszámolója szerint az amerikai hadsereg négy helikoptere rombusz alakzatban repült át a stadion felett, majd balra fordult.

Black Hawk helikopter került veszélybe a stadion felett

Az első három gép már elhaladt, amikor a stadionból kék és piros színű tűzijátékokat lőttek fel. A negyedik Black Hawk azonban ekkor még a létesítmény felett tartózkodott, így a robbanások veszélyesen közel történtek hozzá.

A felvételen látható, amint a helikopter továbbhalad, miközben körülötte és mögötte újabb pirotechnikai eszközök lépnek működésbe.

A gép végül sértetlenül folytatta útját, személyi sérülésről sem számoltak be.

A Sikorsky UH–60 Black Hawk az amerikai hadsereg egyik meghatározó helikoptertípusa, amelyet 1979 óta alkalmaznak. A harctéri feladatokra tervezett gép ellenálló kialakítása miatt a közösségi médiában többen úgy vélték, hogy egy tűzijáték közvetlen találatát is kibírta volna.

Az eset a Seattle Seahawks és a Chicago Bears mérkőzése előtt történt. A találkozót végül a vendégcsapat nyerte 34–17-re.

 

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