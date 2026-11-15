Halálos üldözés: kannabisz hatása alatt ülhetett volán mögé a BMW sofőrje

A nyugat-yorkshire-i rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök körülbelül 0 óra 45 perckor próbáltak megállítani egy BMW 123D típusú autót a Gelderd Roadon, a sofőr azonban nem tett eleget a felszólításnak.

Ütközött a BMW - Illusztráció - Fotó: OLI SCARFF / AFP

A rendőrök üldözőbe vették a járművet, amely nem sokkal később összeütközött egy fehér Volkswagen Sciroccóval. A Volkswagen éppen a Lowfields Road felől kanyarodott rá az útra.

Az ütközés következtében egy 22 éves férfi és egy 23 éves nő életét vesztette. Mindketten York városából származtak.

Halálos balesetet okozhatott a menekülő BMW-s

A rendőrök egy 39 éves, Harrogate városából származó férfit őrizetbe vettek, akit halált okozó veszélyes vezetéssel, valamint kannabisz hatása alatti járművezetéssel gyanúsítanak.

A férfi továbbra is rendőrségi őrizetben van.

A BMW további három utasát, két 16 és 17 éves fiút, valamint egy 16 éves lányt szintén őrizetbe vették halált okozó veszélyes vezetéssel kapcsolatos gyanú miatt.

A három fiatalt előzőleg kórházban látták el, sérüléseik nem voltak életveszélyesek.

A baleset helyszínét lezárták, a rendőrség pedig arra kérte az autósokat, hogy kerüljék el az érintett útszakaszt.

A nyugat-yorkshire-i rendőrség az esetet jelentette a rendőri intézkedéseket ellenőrző független szervezetnek, az Independent Office for Police Conductnak (IOPC), amely vizsgálatot indított.

A hatóságok szemtanúk jelentkezését várják, különösen azoktól, akik fedélzeti kamerával, mobiltelefonnal vagy térfigyelő kamerával készült felvételekkel segíthetik a történtek tisztázását.