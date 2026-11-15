Halálos üldözés: kannabisz hatása alatt ülhetett volán mögé a BMW sofőrje

A nyugat-yorkshire-i rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök körülbelül 0 óra 45 perckor próbáltak megállítani egy BMW 123D típusú autót a Gelderd Roadon, a sofőr azonban nem tett eleget a felszólításnak.
A rendőrök üldözőbe vették a járművet, amely nem sokkal később összeütközött egy fehér Volkswagen Sciroccóval. A Volkswagen éppen a Lowfields Road felől kanyarodott rá az útra.
Az ütközés következtében egy 22 éves férfi és egy 23 éves nő életét vesztette. Mindketten York városából származtak.
Halálos balesetet okozhatott a menekülő BMW-s
A rendőrök egy 39 éves, Harrogate városából származó férfit őrizetbe vettek, akit halált okozó veszélyes vezetéssel, valamint kannabisz hatása alatti járművezetéssel gyanúsítanak.
A férfi továbbra is rendőrségi őrizetben van.
A BMW további három utasát, két 16 és 17 éves fiút, valamint egy 16 éves lányt szintén őrizetbe vették halált okozó veszélyes vezetéssel kapcsolatos gyanú miatt.
A három fiatalt előzőleg kórházban látták el, sérüléseik nem voltak életveszélyesek.
A baleset helyszínét lezárták, a rendőrség pedig arra kérte az autósokat, hogy kerüljék el az érintett útszakaszt.
A nyugat-yorkshire-i rendőrség az esetet jelentette a rendőri intézkedéseket ellenőrző független szervezetnek, az Independent Office for Police Conductnak (IOPC), amely vizsgálatot indított.
A hatóságok szemtanúk jelentkezését várják, különösen azoktól, akik fedélzeti kamerával, mobiltelefonnal vagy térfigyelő kamerával készült felvételekkel segíthetik a történtek tisztázását.