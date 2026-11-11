11 halott, 51 sérült: őrizetbe vették a bolgár tömegbaleset román kamionsofőrjét

Ismét mindkét irányban járható a bolgár Trákia autópálya azon szakasza, ahol kedden két súlyos tömegbaleset történt. A tragikus autópálya-balesetekben 11 ember meghalt, további 51-en megsérültek, a mentésben és a helyszínelésben összesen 86 jármű érintettsége miatt kellett intézkedni.
A forgalmat a Zimnica és Kabile csomópontok közötti szakaszon állították helyre, miután befejezték a balesetekben összetört és megrongálódott járművek elszállítását.
A művelet szerda délután kezdődött, és éjfél után is folytatódott.
Georgi Csalakov, a Jambol megyei kormányzó arra kérte az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a térségben szerda reggel ismét köd nehezítette a látási viszonyokat. Elmondása szerint az illetékes útkezelővel folyamatosan egyeztetnek a szakasz biztonságosabbá tételéről.
A kormányzó a térfigyelő és útdíjfizetési kamerák felvételeivel kapcsolatban azt mondta, hogy azokból nem lehet egyértelműen megállapítani, mennyire volt sűrű a köd. Saját tapasztalata szerint legalább 70-80 méteres látótávolság volt, ugyanakkor a baleset körülményeit még vizsgálják - írja a Vesti.
A mentőegységek a riasztást követően tíz percen belül megérkeztek a helyszínre, a rendőrség pedig néhány percen belül megkezdte a sérültek kimentését. A kormányzó tájékoztatása szerint a három érintett megye, Jambol, Szliven és Burgasz mentőcsapatai összehangoltan dolgoztak, és valamennyi sérültet egy-másfél órán belül kórházba szállították.
Őrizetbe vették a román kamionsofőrt a bolgár tömegbaleset után
A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben eddig egyetlen embert vettek őrizetbe: a balesetben érintett teherautó román állampolgárságú sofőrjét. A férfit már szerdán kihallgatták, de a hatóságok tolmács segítségével ismét meghallgatják.
A rendőrség 44 másik érintettet is kihallgatott a helyszínen.
Dobrin Dimitrov rendőrfőkapitány közölte, hogy a teherautóval kapcsolatban további szakértői vizsgálatot rendeltek el.
Az elsődleges információk szerint a látási viszonyok hirtelen romolhattak. A teherautó feltehetően nagyon lassan haladt, vagy a leállósávból hajthatott be a forgalmi sávba, de ezt egyelőre nem sikerült egyértelműen tisztázni. A pontos körülményeket a bolgár Nemzeti Nyomozó Szolgálat szakértői vizsgálják.
A rendőrség vezetője azt is elmondta, hogy a Szófia felé vezető oldalon hajnali egy órakor, Burgasz irányába pedig két órával később állították helyre a forgalmat.
A balesetek helyszínét megtisztították, a rendőrök pedig a forgalom biztonságos újraindításában is közreműködtek.
Nemzeti gyásznapot tartanak Bulgáriában
A tragédia áldozatainak emlékére november 11-ét nemzeti gyásznappá nyilvánították Bulgáriában. A közlekedésbiztonsági reformokért felelős szakértői csoport rendkívüli ülést is tart, amelyen a közúti közlekedés biztonságának javítását és a tervezett reformok felgyorsítását vitatják meg.
A két tömegbaleset körülményeinek vizsgálata továbbra is folyamatban van.