11 halott, 51 sérült: őrizetbe vették a bolgár tömegbaleset román kamionsofőrjét

Ismét mindkét irányban járható a bolgár Trákia autópálya azon szakasza, ahol kedden két súlyos tömegbaleset történt. A tragikus autópálya-balesetekben 11 ember meghalt, további 51-en megsérültek, a mentésben és a helyszínelésben összesen 86 jármű érintettsége miatt kellett intézkedni.

A bolgár tömegbaleset helyszíne - Fotó: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D / AFP

A forgalmat a Zimnica és Kabile csomópontok közötti szakaszon állították helyre, miután befejezték a balesetekben összetört és megrongálódott járművek elszállítását.

A művelet szerda délután kezdődött, és éjfél után is folytatódott.

Georgi Csalakov, a Jambol megyei kormányzó arra kérte az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a térségben szerda reggel ismét köd nehezítette a látási viszonyokat. Elmondása szerint az illetékes útkezelővel folyamatosan egyeztetnek a szakasz biztonságosabbá tételéről.

A kormányzó a térfigyelő és útdíjfizetési kamerák felvételeivel kapcsolatban azt mondta, hogy azokból nem lehet egyértelműen megállapítani, mennyire volt sűrű a köd. Saját tapasztalata szerint legalább 70-80 méteres látótávolság volt, ugyanakkor a baleset körülményeit még vizsgálják - írja a Vesti.

A mentőegységek a riasztást követően tíz percen belül megérkeztek a helyszínre, a rendőrség pedig néhány percen belül megkezdte a sérültek kimentését. A kormányzó tájékoztatása szerint a három érintett megye, Jambol, Szliven és Burgasz mentőcsapatai összehangoltan dolgoztak, és valamennyi sérültet egy-másfél órán belül kórházba szállították.

Őrizetbe vették a román kamionsofőrt a bolgár tömegbaleset után

A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben eddig egyetlen embert vettek őrizetbe: a balesetben érintett teherautó román állampolgárságú sofőrjét. A férfit már szerdán kihallgatták, de a hatóságok tolmács segítségével ismét meghallgatják.

A rendőrség 44 másik érintettet is kihallgatott a helyszínen.

Dobrin Dimitrov rendőrfőkapitány közölte, hogy a teherautóval kapcsolatban további szakértői vizsgálatot rendeltek el.

Az elsődleges információk szerint a látási viszonyok hirtelen romolhattak. A teherautó feltehetően nagyon lassan haladt, vagy a leállósávból hajthatott be a forgalmi sávba, de ezt egyelőre nem sikerült egyértelműen tisztázni. A pontos körülményeket a bolgár Nemzeti Nyomozó Szolgálat szakértői vizsgálják.