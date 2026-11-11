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Bulgária

11 halott, 51 sérült: őrizetbe vették a bolgár tömegbaleset román kamionsofőrjét

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Két súlyos tömegbaleset történt a Trákia autópályán, ahol 11 ember meghalt, további 51-en pedig megsérültek. A bolgár tragédia után őrizetbe vették az egyik érintett kamion román sofőrjét, miközben a hatóságok tovább vizsgálják a balesetek körülményeit.
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Bulgáriatömegbalesetautópálya

Ismét mindkét irányban járható a bolgár Trákia autópálya azon szakasza, ahol kedden két súlyos tömegbaleset történt. A tragikus autópálya-balesetekben 11 ember meghalt, további 51-en megsérültek, a mentésben és a helyszínelésben összesen 86 jármű érintettsége miatt kellett intézkedni.

bolgár tömegbaleset, This aerial photograph, taken on November 10, 2026, shows the wreckage of vehicles following a multiple-vehicle collision on the Trakia motorway near Zinnitsa, southeastern Bulgaria. Eleven people died and dozens were injured on November 10, 2026 in pileups on both sides of a motorway in southeastern Bulgaria, whose roads rank as the most dangerous in the EU. The pileups snaring dozens of vehicles took place in thick fog near Yambol in the southeast of the Balkan nation, on the highway linking the capital Sofia to the city of Burgas on the Black Sea. An estimated 50 cars and trucks were involved in the accident, the regional governor of Yambol, Georgi Chalakov, told the BTA state news agency, as government officials rushed to the scene. (Photo by HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL DINEV / AFP) / BULGARIA OUT
A bolgár tömegbaleset helyszíne - Fotó: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D / AFP

A forgalmat a Zimnica és Kabile csomópontok közötti szakaszon állították helyre, miután befejezték a balesetekben összetört és megrongálódott járművek elszállítását. 

A művelet szerda délután kezdődött, és éjfél után is folytatódott.

Georgi Csalakov, a Jambol megyei kormányzó arra kérte az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a térségben szerda reggel ismét köd nehezítette a látási viszonyokat. Elmondása szerint az illetékes útkezelővel folyamatosan egyeztetnek a szakasz biztonságosabbá tételéről.

A kormányzó a térfigyelő és útdíjfizetési kamerák felvételeivel kapcsolatban azt mondta, hogy azokból nem lehet egyértelműen megállapítani, mennyire volt sűrű a köd. Saját tapasztalata szerint legalább 70-80 méteres látótávolság volt, ugyanakkor a baleset körülményeit még vizsgálják - írja a Vesti.

A mentőegységek a riasztást követően tíz percen belül megérkeztek a helyszínre, a rendőrség pedig néhány percen belül megkezdte a sérültek kimentését. A kormányzó tájékoztatása szerint a három érintett megye, Jambol, Szliven és Burgasz mentőcsapatai összehangoltan dolgoztak, és valamennyi sérültet egy-másfél órán belül kórházba szállították.

Őrizetbe vették a román kamionsofőrt a bolgár tömegbaleset után

A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben eddig egyetlen embert vettek őrizetbe: a balesetben érintett teherautó román állampolgárságú sofőrjét. A férfit már szerdán kihallgatták, de a hatóságok tolmács segítségével ismét meghallgatják.

A rendőrség 44 másik érintettet is kihallgatott a helyszínen. 

Dobrin Dimitrov rendőrfőkapitány közölte, hogy a teherautóval kapcsolatban további szakértői vizsgálatot rendeltek el.

Az elsődleges információk szerint a látási viszonyok hirtelen romolhattak. A teherautó feltehetően nagyon lassan haladt, vagy a leállósávból hajthatott be a forgalmi sávba, de ezt egyelőre nem sikerült egyértelműen tisztázni. A pontos körülményeket a bolgár Nemzeti Nyomozó Szolgálat szakértői vizsgálják.

A rendőrség vezetője azt is elmondta, hogy a Szófia felé vezető oldalon hajnali egy órakor, Burgasz irányába pedig két órával később állították helyre a forgalmat. 

A balesetek helyszínét megtisztították, a rendőrök pedig a forgalom biztonságos újraindításában is közreműködtek.

Nemzeti gyásznapot tartanak Bulgáriában

A tragédia áldozatainak emlékére november 11-ét nemzeti gyásznappá nyilvánították Bulgáriában. A közlekedésbiztonsági reformokért felelős szakértői csoport rendkívüli ülést is tart, amelyen a közúti közlekedés biztonságának javítását és a tervezett reformok felgyorsítását vitatják meg.

A két tömegbaleset körülményeinek vizsgálata továbbra is folyamatban van.

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