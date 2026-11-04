Bomba vagy borosüveg? – különös vita alakult ki a Pápua Új-Guineában felbukkant tárgyról

A kínai hatóságok visszautasították azokat a híreket, miszerint egy feltehetően Kínában gyártott bombát találtak egy kereskedelmi konténerben Pápua Új-Guineában. Állításuk szerint a tárgy nem bomba, csupán egy „lövedék alakú borosüvegről” van szó.

Kína szerint a tárgy nem bomba, hanem egy borosüveg

Fotó: Twitter

„Semmilyen veszélyt nem jelent” – írta kedden a kínai nagykövetség a Facebookon.

A 32 kilogrammos tárgyat pénteken találták egy építkezési területen.

A hatóságok akkor azt vizsgálták, hogy éles eszközről van-e szó. David Manning rendőrfőkapitány „nagyon aggasztó felfedezésnek” nevezte az esetet.

Az eset után a fővárosban, Port Moresbyben a rendőrség négy kínai állampolgárt vett őrizetbe.

Egy fel nem robbant bomba lehet a rejtélyes tárgy, ám ezt nem erősítették meg

Az Australian Broadcasting Corporation (ABC) szerdai jelentésében meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta:

a tárgy egy fel nem robbant, 130 milliméteres, kínai gyártmányú, 59-es típusú tüzérségi lövedék, amely vegyi robbanóanyagot és gyújtószerkezetet tartalmaz.

Ezt az információt független forrásból nem sikerült megerősíteni – írja a BBC.

Weapon or wine bottle? China disputes reports of artillery shell in Papua New Guinea https://t.co/NSfCktLqme — BBC News (UK) (@BBCNews) November 4, 2026

A helyi Post Courier című lap beszámolója szerint a pápua új-guineai rendőrség korábban elvetette azt a feltételezést, hogy a tárgy „csupán egy makett” lenne.

Kína tagad, a kommentelőket nem győzték meg

A kínai nagykövetség közleményében úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag lehetetlen, hogy illegális, katonai minőségű tüzérségi lövedéket csempésszenek ki Kínából Pápua Új-Guineába. „Kínában érvényesülnek a világ egyik legszigorúbb fegyverellenőrzési törvényei és szabályozásai” – írták, hozzátéve, hogy Kínát széles körben a világ egyik legbiztonságosabb országaként tartják számon.

A Facebookon megosztott bejegyzésük azonban szkeptikus hozzászólásokat váltott ki.

Milyen borosüveg nyom 32 kilogrammot?

– tette fel a kérdést az egyik kommentelő.

Egy másik hozzászóló pedig arra mutatott rá, hogy a tárgyon semmilyen olyan felirat nem szerepelt, amely arra utalt volna, hogy borosüvegről van szó.

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