Hétfő reggel több száz iskolába érkezett bombafenyegetés e-mailen kersztül Németországban, de Dániában is több oktatási intézményt megfenyegettek. A német rendőrség tájékoztatása szerint országszerte 450 iskolát érintettek a fenyegetések – számolt be a Reuters.

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA/AFP

Folytatódnak a bombafenyegetések, ezúttal Németország és Dánia volt a célpont

A freiburgi rendőrség közölte, hogy egyelőre semmi nem utal arra, hogy a megfenyegetett iskolákban konkrét veszély állna fenn. A berlini rendőrség is hasonló tájékoztatást adott.

Türingiában a hatóságok arra kérték az intézményeket, hogy a bombafenyegetések ellenére folytassák a tanítást. A rendőrség szerint az elkövetők célja feltehetően a félelemkeltés volt, nem pedig tényleges támadás végrehajtása.

Közben Dániában is több iskolát fenyegettek meg bombával. A dán rendőrség vizsgálatot indított, de közlésük szerint jelenleg nincs ok aggodalomra.

Több ezer iskolát fenyegettek meg Európában

Újabb országot ért el az európai bombafenyegetési hullám, ezúttal Olaszországban küldtek tömegesen fenyegető üzeneteket az iskoláknak. Az olasz iskolák közül több százat bezártak, miközben a szülők sietve indultak gyermekeikért.

Bombafenyegetések miatt küldték haza a diákokat

Több száz brit iskola kaphatott fenyegető elektronikus levelet, amelyben egy állítólagos robbanószerkezetre utaltak. Több helyen életbe léptették a vészhelyzeti protokollt, később azonban kiderült, hogy megtévesztésről van szó.