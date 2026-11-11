Riadalom tört ki az iskolákban: bombafenyegetések miatt küldték haza a diákokat

Komoly riadalmat keltett egy gyanús e-mail az Egyesült Királyságban: több száz oktatási intézmény kaphatott olyan levelet, amelyben egy állítólagos robbanószerkezetre figyelmeztettek. Több helyen életbe léptették a vészhelyzeti protokollt, és a diákokat is hazaküldték – adta hírül a Daily Mail.

Bombafenyegetés miatt ürítettek ki több intézményt Skóciában és Észak-Írországban (a kép illusztráció).

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Glasgow, Edinburgh, Fife és a Skót-felföld több intézménye érintett volt, de Észak-Írországban is érkeztek hasonló levelek. Egyes helyeken elővigyázatosságból kiürítették az épületeket, miközben a hatóságok azonnal megkezdték a vizsgálatot.

Kiderült, valódi veszélyről van-e szó

A Police Scotland szerint a leveleket elemezték, és nem jelentenek hiteles veszélyt. A hatóságok nem találtak arra utaló jelet, hogy bárkit közvetlen vagy szélesebb körű támadás fenyegetne. Közlésük szerint önmagában az e-mail tartalma miatt nincs szükség az oktatás felfüggesztésére.

Ennek ellenére több helyszínen egyenruhások jelentek meg. A reggeli hidegben néhány diák fóliatakaróba burkolózva várakozott, miután az épület elhagyására kényszerültek.

A hatóságok szerint a levelet nagy számban, brit és északír terjesztési listákra küldték ki. A Police Scotland kiber- és csalásellenes egysége jelenleg azt próbálja kideríteni, honnan származik a megtévesztő kampány.

Nem ez volt az első bombafenyegetés mostanában

Az ügy azért is keltett különösen nagy figyelmet, mert

Skóciában már októberben is hasonló riadalmat okoztak bombafenyegetést tartalmazó elektronikus levelek.

Akkor szintén bebizonyosodott, hogy megtévesztésről volt szó. Észak-Írországban ugyancsak több intézmény jelezte a történteket. A helyi rendőrség sürgős vizsgálatot indított, és kapcsolatba lépett az érintett vezetőkkel.

A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az e-mailekben foglaltak önmagukban nem indokolják az épületek kiürítését, ugyanakkor továbbra is vizsgálják a levelek eredetét.

Az elmúlt időszakban több magyarországi oktatási intézményben is bombariadó volt. Pár héttel korábban több mint hetven iskola neve szerepelt abban a fenyegető e-mailben, amely több médiaszolgáltatóhoz is eljutott.