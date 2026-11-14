Bombát találtak egy üzemben: tömeges evakuálást rendeltek el

A 25News Now tudósítása szerint pénteken robbanószerkezetet találtak a BioUrja Renewables nevű vállalat dél-peoriai üzemében, az Edmund Street 1. szám alatt.

Bombariadó Amerikában: egy mérföldes körzetben kellett elhagyni az otthonokat. (Illusztráció)

Fotó: Northfoto / eyevine

A cég helyi idő szerint 13 óra 8 perckor értesítette a rendőrséget a fenyegetésről.

A hatóságok 19 óra 2 perckor elrendelték az üzem körüli, egy mérföldes, vagyis mintegy 1,6 kilométeres körzet kiürítését. Az intézkedés Peoria és East Peoria lakóit is érintette.

A környék számos útját lezárták, a lakókat és a vállalkozások dolgozóit pedig arra kérték, hogy további értesítésig ne térjenek vissza.

Brad Dixon rendőrfőkapitány közölte, hogy a tűzszerészek valamivel több mint hét órával az első bejelentés után hatástalanították a gyanús csomagban talált robbanószerkezetet.

Bombariadó Peoriában: egész városrészeket ürítettek ki

Rita Ali, Peoria polgármestere megerősítette, hogy valódi bombát találtak, a fenyegetést pedig hitelesnek minősítették.

A városvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem tudják, vannak-e további robbanószerkezetek az üzemben.

A rendőrség ezért a hatástalanítás után is folytatta a nagy kiterjedésű létesítmény átvizsgálását.

A szombaton 0 óra 40 perckor tartott sajtótájékoztatón Dixon türelmet kért a lakosságtól, és jelezte, hogy az evakuálás szombaton is folytatódik.

Az ügyben az FBI is részt vesz a nyomozásban. Ryan Presley, a szövetségi nyomozóiroda springfieldi kirendeltségének vezetője közölte, hogy mindent megtesznek a felelős felkutatásáért és felelősségre vonásáért.

Menedékhelyeket nyitottak, a vállalatok is intézkedtek

Peoriában a South Griswold Streeten található Manual Academy épületében alakítottak ki ideiglenes menedékhelyet, ahol szombat hajnalban mintegy 70 ember tartózkodott.

A bombariadó a környék vállalatainak működését is befolyásolta. A Caterpillar arra utasította dolgozóit, hogy péntek éjszaka ne jelenjenek meg a harmadik műszakban.

Az OSF HealthCare St. Francis Medical Center közölte, hogy minden szükséges óvintézkedést megtesz a betegek és a dolgozók biztonsága érdekében.

A kórházhoz kapcsolódó OSF Life Flight ugyanakkor jelezte, hogy mentőhelikoptereinek működését és rádiókommunikációját nem érintette a helyzet.