Közel egy évvel a Bondi Beach-i terrortámadás után belehalt sérüléseibe a 90 éves holokauszttúlélő

Meghalt Eva Geller, az a 90 éves holokauszttúlélő, aki súlyosan megsérült a 2025. december 14-i Bondi Beach-i terrortámadásban. Az asszony csütörtök éjszaka hunyt el egy sydney-i kórházban. Halálával tizenhatra emelkedett a támadás áldozatainak száma – számolt be róla a New York Post.

A Bondi Beach-i terrortámadásban megsérült, később elhunyt Eva Geller temetését és búcsúztatását hétfőn tartják

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A támadás során két fegyveres nyitott tüzet a Bondi Beachen rendezett hanukaünnepség résztvevőire. A lövöldözésben tizenöten életüket vesztették, több tucat ember pedig megsérült. Az ausztrál hatóságok antiszemita terrortámadásnak minősítették a történteket.

Az ausztrál média beszámolói szerint Eva Geller gyermekként menekült el Romániából a holokauszt idején. A Bondi Beach-i lövöldözésben elszenvedett súlyos sérülései miatt az elmúlt hónapokban többször is kórházi kezelésre szorult.

Az orvosok szerint soha többé nem járhatott volna Aron Moss, a Bondi Beach-i Nefesh zsinagóga rabbija elmondta, hogy az orvosok kezdetben úgy vélték, az asszony soha többé nem lesz képes járni. Geller azonban kitartásának köszönhetően ismét lábra állt, és még a 90. születésnapját is megünnepelhette. A rabbi szerint a nő a támadás után ideje nagy részét ágyban töltötte, de mindvégig megőrizte derűlátását. Élete során számos családtagját elveszítette a holokausztban, később pedig viszonylag fiatalon megözvegyült.

Megszólalt az ausztrál miniszterelnök

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök részvétét fejezte ki Geller családjának és a zsidó közösségnek.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az asszonynak békében és biztonságban kellett volna ünnepelnie a hanukát, ehelyett egy terrorcselekmény és az antiszemitizmus örökre megváltoztatta az életét.

Új-Dél-Wales rendőrsége közölte, hogy tudomást szerzett Geller haláláról, és a halottkémi hivatallal együttműködve várja a további szakértői megállapításokat.

A hatóságok szerint a támadás feltételezett elkövetőit, Sajid Akramot és fiát, Naveed Akramot az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiája inspirálta. Az idősebb férfit a rendőrök a helyszínen agyonlőtték, fia azonban túlélte az összecsapást. Ellene tizenöt rendbeli emberölés és terrorcselekmény miatt emeltek vádat.

Vizsgálat indult a Bondi Beach-i terrortámadás után

A 2025. december 14-i lövöldözés Ausztrália elmúlt évtizedeinek legsúlyosabb tömeges fegyveres támadása volt.