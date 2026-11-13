Pánik a repülőgépen: a kifutópályának csapódott a British Airways gépének farokrésze – videó

A British Airways BA431-es járata november 12-én, csütörtökön indult Amszterdamból Londonba, fedélzetén több száz utassal – számolt be a Mirror.

A kifutópályának csapódott a British Airways gépének farokrésze. Fotó: DANIEL SLIM / AFP

A repülőgép helyi idő szerint délelőtt 11 óra körül közelítette meg a Heathrow repülőtér kifutópályáját. A leszállási kísérlet során először a bal oldali futómű kerekei érintették a betont, majd a gép farokrésze is a kifutópályának ütközött.

A pilóták ezt követően megszakították a leszállást, és újra felemelkedtek.

A The Sun egyik, fedélzeti forrásra hivatkozó beszámolója szerint az utasok előrelendültek az üléseikben, miközben a személyzet megpróbálta irányítása alatt tartani a repülőgépet.

A történteket sikoltozás kísérte, az utasok pedig nem tudták, mi történik.

A beszámoló szerint a repülőgépet erős széllökések érték a leszállás közben. Azt azonban egyelőre nem állapították meg, hogy pontosan mi vezetett az incidenshez.

British Airways: vizsgálat indult a repülőgép balesetveszélyes leszállása miatt

A British Airways Airbus A321neo típusú gépe végül a második próbálkozásra biztonságosan leszállt. Az Amszterdam és London közötti repülőút egy óra 35 percig tartott.

A repülőgépet a történtek után kivonták a forgalomból, hogy a szakemberek műszaki ellenőrzést végezhessenek rajta.

Az incidenst jelentették a brit légi balesetek kivizsgálásáért felelős hatóságnak (AAIB).

A British Airways szóvivője megerősítette, hogy a gép biztonságosan földet ért, és a légitársaság együttműködik a vizsgálatot végző hatósággal.

A baleset pontos körülményeiről a folyamatban lévő vizsgálat miatt egyelőre nem közöltek további részleteket.