ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Világszerte akadoznak a Microsoft szolgáltatásai: több tízezer felhasználót érinthet a leállás

heathrow repülőtér

Pánik a repülőgépen: a kifutópályának csapódott a British Airways gépének farokrésze – videó

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sikoltozás tört ki egy utasszállító repülőgépen, amikor a leszállás közben a kifutópályának csapódott a gép farokrésze a londoni Heathrow repülőtéren. A British Airways A321neo típusú repülőgépének pilótái kénytelenek voltak megszakítani a landolást, majd ismét a levegőbe emelkedtek.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
heathrow repülőtérbritish airwaysmirror

A British Airways BA431-es járata november 12-én, csütörtökön indult Amszterdamból Londonba, fedélzetén több száz utassal – számolt be a Mirror.

British Airways
A kifutópályának csapódott a British Airways gépének farokrésze. Fotó: DANIEL SLIM / AFP

A repülőgép helyi idő szerint délelőtt 11 óra körül közelítette meg a Heathrow repülőtér kifutópályáját. A leszállási kísérlet során először a bal oldali futómű kerekei érintették a betont, majd a gép farokrésze is a kifutópályának ütközött.

A pilóták ezt követően megszakították a leszállást, és újra felemelkedtek.

A The Sun egyik, fedélzeti forrásra hivatkozó beszámolója szerint az utasok előrelendültek az üléseikben, miközben a személyzet megpróbálta irányítása alatt tartani a repülőgépet.

A történteket sikoltozás kísérte, az utasok pedig nem tudták, mi történik.

A beszámoló szerint a repülőgépet erős széllökések érték a leszállás közben. Azt azonban egyelőre nem állapították meg, hogy pontosan mi vezetett az incidenshez.

British Airways: vizsgálat indult a repülőgép balesetveszélyes leszállása miatt

A British Airways Airbus A321neo típusú gépe végül a második próbálkozásra biztonságosan leszállt. Az Amszterdam és London közötti repülőút egy óra 35 percig tartott.

A repülőgépet a történtek után kivonták a forgalomból, hogy a szakemberek műszaki ellenőrzést végezhessenek rajta.

Az incidenst jelentették a brit légi balesetek kivizsgálásáért felelős hatóságnak (AAIB).

A British Airways szóvivője megerősítette, hogy a gép biztonságosan földet ért, és a légitársaság együttműködik a vizsgálatot végző hatósággal.

A baleset pontos körülményeiről a folyamatban lévő vizsgálat miatt egyelőre nem közöltek további részleteket.

 

Szóljon hozzá!