A Brooklyn területén történt tragédia körülményeit a hatóságok még vizsgálják, de a benyújtott keresetek már több lehetséges felelőst is megneveznek. A károsultak a szomszédos építkezés tulajdonosát, a kivitelezőket, a földmunkák terveit készítő mérnöki irodát, valamint az összeomlott lakóház tulajdonosát is felelőssé teszik.
A legfontosabb kérdés, hogy a szomszédos telken zajló mély földkiemelés meggyengíthette-e a háromemeletes, 1321 Flatbush Avenue alatti épület alapozását. Az ingatlan a 2625 Bedford Avenue szám alatti építkezés mellett állt, ahol egy új lakó- és kereskedelmi épület számára ástak mély gödröt.
Öt megsérült építőmunkás keresete szerint a munkaterületen nem alakítottak ki megfelelő támfalakat és egyéb szerkezeti megerősítéseket a szomszédos ház megtartására. A beadvány azt is állítja, hogy a földmunkákat akkor is folytatták, amikor az épület homlokzatán már repedések jelentek meg.
Jonathan Damashek, a sérült munkásokat képviselő ügyvéd szerint a tervezett megtámasztás messze nem volt elegendő az épület biztonságának garantálásához. A jogi képviselő azt is felvetette, hogy a város megfelelően hagyta-e jóvá a terveket, illetve a kivitelezők kellő gondossággal jártak-e el.
A keresetek szerint a beruházásban részt vevő Townhouse Homes építésvezető cég és más érintettek nem helyezték a közbiztonságot a költségek alacsonyan tartása elé. A vádakat a bíróság még nem bírálta el.
Már korábban is repedések voltak az épületen
A háromemeletes, közel százéves téglaház állapota már az építkezés megkezdése előtt is problémás volt. A hatósági nyilvántartásban több mint 90 rendezetlen szabálytalanság szerepelt, köztük feltárt elektromos vezetékek, beázó tető, hibás ajtók és más lakhatási hiányosságok.
Az egyik bérlő, Dengane Omari Jack keresetében azt állította, hogy a szomszédos építkezés felgyorsulása után tovább romlottak a körülmények. A férfi szerint repedéseket vett észre a bejárat közelében, és megpróbálta figyelmeztetni a ház tulajdonosát. Fényképeket is küldött a károkról, de állítása szerint azt a választ kapta, hogy a problémáért nem a tulajdonos felel, és a repedéseket nem lehet kijavítani.
Jack a tragédiában elveszítette többek között kiterjedt lemezgyűjteményét és személyes tárgyait is.
A város építésügyi hivatala közölte, hogy átvizsgálta a földmunkák és az épületmegtámasztás terveit, és azokat a helyi előírásoknak megfelelőnek találta. Azt ugyanakkor nem tisztázta, hogy reagált-e arra a kivitelezés előtti felmérésre, amely a később összeomlott épület szomszédos falát rossz állapotúnak és láthatóan repedezettnek minősítette.
A hatóságok független mérnöki szakértőt vonnak be a vizsgálatba, a brooklyni ügyészség pedig szintén nyomoz. A város emellett több mint 160 olyan építkezést is ellenőriz, amelyek a Bedford Avenue-i beruházásban érintett cégekhez kapcsolódnak.
Korábban is indultak perek az építkezésben részt vevő cégek ellen
A beruházásban részt vevő Townhouse – amely Promont néven is működik – az elmúlt három évtizedben jelentős szereplője volt a New York-i építőiparnak. A cég ellen 2016-ban is indultak perek: egy manhattani felújítás során egy szomszédos épület megrongálásával vádolták, egy brooklyni hotel építésénél pedig a környező ingatlanok szerkezeti épségének veszélyeztetését rótták fel neki.
A mostani beruházás földmunkáinak tervezéséért felelős mérnök, Jieming Wang cége, a New Jersey-i székhelyű LMW Engineering Group szintén több korábbi perben szerepelt. Bírósági dokumentumok szerint legalább egy tucat keresetben kifogásolták a vállalat által készített földmunkaterveket, amelyek a felperesek szerint szomszédos épületekben okoztak károkat.
Egy 2015-ös manhattani ügyben a szomszédos épület megsüllyedő padlójáról, megrongálódott ajtóiról és ablakairól, valamint sérült közművezetékeiről számoltak be. Egy 2016-os kereset szerint egy queens-i építkezésen a talaj eltávolítása meggyengítette a szomszédos épület falát. Egy 2020-as ügyben pedig azzal vádolták a céget, hogy elmulasztotta az előírt vizsgálatokat és ellenőrzéseket, ami miatt egy közeli épület alapozása instabillá vált.
Az LMW a 2015-ös és a 2016-os ügyben tagadta a vádakat, a 2020-as keresetre viszont nem reagált. Más jogviták peren kívüli megállapodással zárultak.
A Bedford Avenue-i beruházás már a bontási szakaszban is összeütközésbe került a városi hatóságokkal. Márciusban azért bírságolták meg, mert a meglévő épület bontásakor nem helyeztek ki elegendő védőhálót és más, a lehulló törmelék ellen szolgáló biztonsági eszközt. A bontást végző N Tech Design of America vállalatot leállították, de áprilisban ismét megsértette az előírásokat. A cég elismerte a két szabálytalanságot, és összesen 12 500 dollár bírságot fizetett.
A vállalat képviselője később azt mondta a The City című helyi lapnak, hogy májusban befejezték a munkát a helyszínen, és nem volt közük sem a földmunkákhoz, sem az épületomláshoz. A földkiemelés szeptemberben, a város engedélyével kezdődött meg.
Az összeomlott ház tulajdonosa is a hatóságok látókörébe került
Az épület tulajdonosa, Olufemi Falade több brooklyni ingatlant birtokolt különböző cégeken keresztül, és az elmúlt tíz évben hat alkalommal is felkerült New York városának legrosszabb bérbeadóit felsoroló listájára.
Falade maga is engedéllyel rendelkező mérnök. 2006-ban 12 napot töltött börtönben, miután nem intézkedett több tucat lakhatási szabálytalanság megszüntetéséről. Az akkori városi lakásügyi biztos, Shaun Donovan úgy fogalmazott, hogy Falade az egyik legsúlyosabb példája annak, amikor egy tulajdonos semmibe veszi a törvényeket, és borzalmas körülmények között tartja bérlőit.
Falade a szabadulása után a Village Voice-nak azt mondta, hogy a bérlők nem fizetnek lakbért, és szerinte az emberek ingyen akarnak mindent megkapni. A mostani tragédia óta nem válaszolt a sajtó megkereséseire.
A szerda esti megemlékezésen lakhatási aktivisták, vallási vezetők és helyi lakók követelték, hogy a ház tulajdonosát és a beruházásban részt vevő cégeket is vonják felelősségre. A résztvevők arra figyelmeztettek: az új lakások építése nem történhet a bérlők életének kockáztatásával.
A tragédia helyszínével szomszédos másik épületet a városnak szintén le kell bontania, miután az omlás annak egyik külső falát is letépte.