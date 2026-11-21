A Brooklyn területén történt tragédia körülményeit a hatóságok még vizsgálják, de a benyújtott keresetek már több lehetséges felelőst is megneveznek. A károsultak a szomszédos építkezés tulajdonosát, a kivitelezőket, a földmunkák terveit készítő mérnöki irodát, valamint az összeomlott lakóház tulajdonosát is felelőssé teszik.

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A legfontosabb kérdés, hogy a szomszédos telken zajló mély földkiemelés meggyengíthette-e a háromemeletes, 1321 Flatbush Avenue alatti épület alapozását. Az ingatlan a 2625 Bedford Avenue szám alatti építkezés mellett állt, ahol egy új lakó- és kereskedelmi épület számára ástak mély gödröt.

Öt megsérült építőmunkás keresete szerint a munkaterületen nem alakítottak ki megfelelő támfalakat és egyéb szerkezeti megerősítéseket a szomszédos ház megtartására. A beadvány azt is állítja, hogy a földmunkákat akkor is folytatták, amikor az épület homlokzatán már repedések jelentek meg.

Jonathan Damashek, a sérült munkásokat képviselő ügyvéd szerint a tervezett megtámasztás messze nem volt elegendő az épület biztonságának garantálásához. A jogi képviselő azt is felvetette, hogy a város megfelelően hagyta-e jóvá a terveket, illetve a kivitelezők kellő gondossággal jártak-e el.

A keresetek szerint a beruházásban részt vevő Townhouse Homes építésvezető cég és más érintettek nem helyezték a közbiztonságot a költségek alacsonyan tartása elé. A vádakat a bíróság még nem bírálta el.