A baleset november 23-án, hétfőn reggel, nem sokkal 8 óra előtt történt Ohióban, Columbus északi részén. Két, a Central Ohio Transit Authority (COTA) kötelékébe tartozó városi autóbusz ütközött össze frontálisan, majd egy harmadik jármű is beléjük hajtott.

A balesetben mindkét buszsofőr meghalt

Fotó: Twitter

Úgy tudni, az egyik busz eddig tisztázatlan okból áthajtott a kettős sárga záróvonalon, ekkor ütközött össze a szemből érkező busszal.

A harmadik jármű egy autó volt, ami az egyik busz hátuljának vagy oldalának ütközött.

BREAKING: Both COTA bus drivers are dead after a head-on crash in Columbus this morning. A Columbus fire lieutenant said, "We had to cut the buses out so we can get people out into the hospital." Officials say 9 others were hurt and are stable, including 4 people in an SUV. Investigators are reviewing Ring doorbell and bus cameras. https://t.co/wG6KlsnSQu — WilluChill News. (@Will466513) November 23, 2026

Mindkét buszsofőr meghalt

A tragédiában a két buszvezető meghalt. Egyikük a helyszínen vesztette életét, a másik sofőrt kritikus állapotban szállították kórházba, ahol később belehalt sérüléseibe.

A közlekedési társaság azonosította az áldozatokat: az 53 éves Richard Terry 2012 óta, a 60 éves Paul Copeland pedig 2008 óta dolgozott a COTA-nál.

A vállalat vezetése és a közlekedési dolgozókat képviselő szakszervezet közös közleményben búcsúzott a két munkatárstól, akiket a közösséget hosszú éveken át szolgáló, megbecsült kollégáknak neveztek – írja a Mirror.

A balesetben további kilenc ember sérült meg.

Ők az autóbuszok utasai, illetve a harmadik járműben tartózkodók közül kerültek ki. Mindannyiukat kórházba szállították, állapotukat stabilnak minősítették, sérüléseik nem voltak életveszélyesek. A rendőrség közlése szerint gyalogos nem sérült meg.

One dead, 12 injured after crash involving two COTA buses near Ohio State Fairgrounds >> https://t.co/GQpxBvKkGN https://t.co/TwymUugojK — WSYX ABC 6 (@wsyx6) November 23, 2026

Vizsgálják, miért tért át a busz a szembejövő sávba

A baleset pontos körülményeit még vizsgálják. A rendőrség egyelőre nem tudta megállapítani, miért hajtott át az egyik autóbusz a kettős záróvonalon.

A COTA együttműködik a nyomozókkal, emellett lelki támogatást és tanácsadást biztosít az érintett dolgozóknak. A történtek miatt néhány autóbuszvezetőt felmentettek a munkavégzés alól, hogy feldolgozhassák kollégáik halálát. A társaság arra kérte az utasokat, hogy számítsanak esetleges járatkimaradásokra és késésekre.

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