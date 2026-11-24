A baleset november 23-án, hétfőn reggel, nem sokkal 8 óra előtt történt Ohióban, Columbus északi részén. Két, a Central Ohio Transit Authority (COTA) kötelékébe tartozó városi autóbusz ütközött össze frontálisan, majd egy harmadik jármű is beléjük hajtott.
Úgy tudni, az egyik busz eddig tisztázatlan okból áthajtott a kettős sárga záróvonalon, ekkor ütközött össze a szemből érkező busszal.
A harmadik jármű egy autó volt, ami az egyik busz hátuljának vagy oldalának ütközött.
Mindkét buszsofőr meghalt
A tragédiában a két buszvezető meghalt. Egyikük a helyszínen vesztette életét, a másik sofőrt kritikus állapotban szállították kórházba, ahol később belehalt sérüléseibe.
A közlekedési társaság azonosította az áldozatokat: az 53 éves Richard Terry 2012 óta, a 60 éves Paul Copeland pedig 2008 óta dolgozott a COTA-nál.
A vállalat vezetése és a közlekedési dolgozókat képviselő szakszervezet közös közleményben búcsúzott a két munkatárstól, akiket a közösséget hosszú éveken át szolgáló, megbecsült kollégáknak neveztek – írja a Mirror.
A balesetben további kilenc ember sérült meg.
Ők az autóbuszok utasai, illetve a harmadik járműben tartózkodók közül kerültek ki. Mindannyiukat kórházba szállították, állapotukat stabilnak minősítették, sérüléseik nem voltak életveszélyesek. A rendőrség közlése szerint gyalogos nem sérült meg.
Vizsgálják, miért tért át a busz a szembejövő sávba
A baleset pontos körülményeit még vizsgálják. A rendőrség egyelőre nem tudta megállapítani, miért hajtott át az egyik autóbusz a kettős záróvonalon.
A COTA együttműködik a nyomozókkal, emellett lelki támogatást és tanácsadást biztosít az érintett dolgozóknak. A történtek miatt néhány autóbuszvezetőt felmentettek a munkavégzés alól, hogy feldolgozhassák kollégáik halálát. A társaság arra kérte az utasokat, hogy számítsanak esetleges járatkimaradásokra és késésekre.
Buszbaleset a 2-es főúton: felborult egy lengyel turistabusz
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