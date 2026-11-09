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busz

Rosszul viselkedtek a buszon: négy gyereket hagyott az út szélén a sofőr

5 órája
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Letartóztattak egy georgiai diakónust, aki a vád szerint az út szélén hagyott négy gyereket, több kilométerre az otthonuktól. A tettét utóbb azzal indokolta, hogy a gyermekek ütögették egymást és rosszul viselkedtek a buszon, amivel a templomból szállították őket hazafelé. A gyerekeket végül egy járókelő vitte haza, míg a férfit a rendőrök letartóztatták és börtönbe zárták, óvadék ellenében azonban elengedték. Egyelőre nem tudni, mikor kell bíróság elé állnia.
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Négy rendbeli gondatlan magatartással vádolnak egy georgiai diakónust, aki négy gyereket lökött az út szélére a buszról, amivel a templomból szállította haza őket, majd elhajtott. A 42 éves Erin Menefee utóbb azzal indokolta a tettét, hogy az említett négy gyermek rosszul viselkedett a járművön, és biztonsági okokból döntött úgy, hogy eltávolítja őket.

busz
Négy gyereket löktek le a buszról és hagytak magára az út szélén / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Négy gyereket löktek le a buszról és hagytak magára az út szélén

A hírek szerint a a rendőrök október 11-én, vasárnap szálltak ki az Oakridge Baptista Gyülekezetben, hogy beszéljenek egy nővel, aki azt állította, három gyermekét, akik 12, 11 és 9 évesek, valamint egy 10 éves barátjukat lökték le a templomi buszról hazafelé menet, az otthonuktól 6 kilométerre. A nő azt is elárulta, egy rokona kereste fel azzal, hogy elmondja neki, a lelkész felhívta és közölte vele, leszállította a gyerekeket, mivel káromkodtak és ütögették egymást.

Az anya ezután autóba ült, hogy megkeresse a gyerekeit: ekkor látta meg a buszt, majd miután leintette, beszélt Menefee-vel, aki beismerte, hogy otthagyta a gyerekeket az útszélén. A nő ezt követően a templomba hajtott, hogy szót váltson a lelkésszel, amikor kapott egy újabb telefonhívást: ebből megtudta, a gyermekeit időközben egy járókelő felvette és hazavitte.

Menefee később a rendőröknek is bevallotta, mit tett. Mint kiderült, a buszon összesen húsz gyerek tartózkodott, a szóban forgó négy pedig rendzavaró volt, ezért biztonsági okokból úgy döntött, hogy eltávolítja őket. A férfi azt is elmondta, felhívott egy rokont és megkérte, hogy jöjjön el a gyerekekért, azonban elismerte, meg kellett volna várnia, amíg az illető megérkezik, mielőtt elhajt.

Menefee-t ezt követően a rendőrök letartóztatták és a Dougherty Megyei Börtönbe szállították, ahonnan azóta óvadék ellenében kiengedték. Egyelőre nem tudni, mikor kell bíróság elé állnia - írja a Law & Crime.

Nagy vihart kavart a közelmúltban az az eset, amikor egy ipolysági magyar gimnázium angliai kirándulása során nyolc diákot, hat lányt és két fiút Franciaországban hagytak, miközben a csoport többi tagja hazautazott. A szervező szerint a tanulók az utolsó este megszegték a szabályokat, a szülők viszont úgy vélik, büntetésből hagyták magukra gyermekeiket, ezért feljelentést tettek. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

 

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