Elszabadult egy busz a reggeli csúcsforgalomban: több tucat autót tarolt le

Súlyos buszbaleset: legalább 57 ember megsérült, amikor egy menetrend szerinti autóbusz 32 járműnek ütközött szerda reggel a dél-koreai Szongnamban, Szöultól délre.

Buszbaleset Dél-Koreában: 32 járművet tarolt le, 57 sérült. Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

A busz a reggeli csúcsforgalomban, egy közlekedési lámpánál várakozó autók közé hajtott, majd a forgalmi irányokat elválasztó járdaszigetnek csapódott.

Buszbaleset Dél-Koreában: kilencen súlyosan megsérültek

A Kjonggi tartományi tűzoltóság tájékoztatása szerint legalább 57 sérültet láttak el, közülük kilenc ember állapota súlyos. A hatóságok ugyanakkor közölték, hogy egyik sérült sincs életveszélyben.

A rendőrség kihallgatta az autóbusz vezetőjét, aki azt állította, hogy a jármű fékje meghibásodott.

Park Chang-gon, a szongnami Bundang kerületi rendőrkapitányság munkatársa közölte, hogy a sofőr alkoholszondás vizsgálata negatív eredményt hozott.

A baleset pontos okát egyelőre nem állapították meg, így a feltételezett fékhibát sem erősítették meg a hatóságok.