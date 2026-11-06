Halálos buszbaleset Franciaországban: fának csapódott egy iskolabusz

Súlyos baleset történt péntek reggel Franciaország keleti részén, miután egy iskolabusz letért az útról és egy fának ütközött. A buszbalesetnek több áldozata is lehet, a hatóságok és a mentőegységek a helyszínre siettek - írja a Reuters.
A szerencsétlenség a Lyontól északkeletre fekvő Lent településen történt, mintegy 55 kilométerre a svájci határtól.
Yves Cristin, a település polgármestere a francia sajtónak elmondta, hogy az autóbusz letért az útról, majd az árokba hajtva egy fának csapódott.
Az Ain megyei prefektúra és a francia oktatási miniszter, Édouard Geffray is megerősítette, hogy a balesetnek több sérültje lehet. A miniszter közlése szerint egy iskolabusz volt érintett a szerencsétlenségben.
Philippe Tabarot közlekedési miniszter bejelentette, hogy útnak indult a baleset helyszínére. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a sérültek számáról és állapotáról, illetve a baleset pontos körülményeiről.
Nem tudni a buszbaleset pontos sérültjeinek számát
A legfrissebb francia beszámolók szerint nem teljesen egyértelmű, hogy iskolabuszról vagy helyközi járatról van szó. A prefektúra utóbbit említette.
A polgármester két embernél szívleállásról és több sérültről számolt be.
A helyi hatóságok tájékoztatása szerint két ember meghalt a franciaországi buszbalesetben, amelyben további hárman megsérültek. A BBC beszámolója szerint a halálos áldozatokról a francia hatóságok adtak tájékoztatást.
A France 24 azt írja, hogy a két halott mellett 16 sérült van, és a buszon összesen 43-an utaztak, közütk 15 gyerek.
A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a baleset környékét, ahol forgalomelterelésre is szükség volt.
A baleset okát egyelőre vizsgálják.
Az Origo három hete egy súlyos törökországi buszbalesetről számolt be, akkor 11 ember halt meg. Nyáron az M3-ason történt halálos baleset, ott 12 ember halt meg.