Az AP hírügynökség szerint a buszbaleset november 19-én, Beludzsisztán tartományban, a Makran tengerparti országúton történt.

Halálos buszbaleset történt Pakisztánban.

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Halálos buszbaleset történt Pakisztánban

Muhammad Aslam Bangulzai magas rangú rendőrtiszt tájékoztatása alapján egy autóbusz cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállító tartálykocsival ütközött össze. A karambolt követően tűz keletkezett, amely legalább tíz ember halálát okozta.

A deadly collision near Ormara, Balochistan, has claimed 10 lives and left 27 others injured. A passenger bus and an LPG bowser caught fire after colliding on the Makran Coastal Highway, leaving passengers trapped inside. #Ormara #Gwadar #BalochistanNews #Pakistan #dailypoint Bancroft $ANT Gill #Sensex Azam Khan Robert Pattinson Bancroft — Daily Point (@dailypointnews) November 19, 2026

A sérülteket egy közeli kórházba szállították. A hatóságok közlése szerint több ember állapota válságos, így az áldozatok száma még emelkedhet.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, a rendőrség vizsgálatot indított.

Pakisztánban gyakoriak a súlyos közúti balesetek, amelyekhez a rossz állapotú úthálózat és a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása is hozzájárul.

2022 augusztusában egy hasonló tragédia során húsz ember halt meg, amikor egy személyszállító busz üzemanyagot szállító teherautónak ütközött az ország keleti részén.