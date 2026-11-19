Az AP hírügynökség szerint a buszbaleset november 19-én, Beludzsisztán tartományban, a Makran tengerparti országúton történt.
Halálos buszbaleset történt Pakisztánban
Muhammad Aslam Bangulzai magas rangú rendőrtiszt tájékoztatása alapján egy autóbusz cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállító tartálykocsival ütközött össze. A karambolt követően tűz keletkezett, amely legalább tíz ember halálát okozta.
A sérülteket egy közeli kórházba szállították. A hatóságok közlése szerint több ember állapota válságos, így az áldozatok száma még emelkedhet.
A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, a rendőrség vizsgálatot indított.
Pakisztánban gyakoriak a súlyos közúti balesetek, amelyekhez a rossz állapotú úthálózat és a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása is hozzájárul.
2022 augusztusában egy hasonló tragédia során húsz ember halt meg, amikor egy személyszállító busz üzemanyagot szállító teherautónak ütközött az ország keleti részén.