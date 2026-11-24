A férfi Santa Barbara megye északi partvidékén szörfözött, amikor egy hatalmas, sötét alak jelent meg alatta a vízben. Canigiula becslése szerint a ragadozó 4,5–6 méter hosszú lehetett. A cápa hirtelen alulról támadt, és a szörfdeszka hátsó részébe harapott.

Cápa cápatámadás előtt

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Az ütközés olyan erős volt, hogy a férfi a levegőbe repült. Szerencséjére még időben maga elé tudta húzni a lábait, így elkerülte a cápa állkapcsát.

A cápa a fogai között tartotta a szörfdeszkát

A veszély azonban ezzel még nem múlt el. A ragadozó továbbra is a szájában tartotta a deszkát, Canigiula pedig rúgásokkal próbálta távol tartani magától. Végül sikerült kiszabadulnia, visszamászott a deszkára, majd ki tudott evezni a partra.

„Nagyon hálás vagyok, hogy egy karcolás nélkül megúsztam” – írta az Instagramon, hozzátéve, hogy a történtek alaposan megrázták.

A férfi által közzétett fényképek megmutatják, milyen közel került a tragédiához: a szörfdeszka hátsó felét szinte teljesen széttépte a cápa, több darab is hiányzik belőle. A képekre a sportág egyik legismertebb alakja, a tizenegyszeres világbajnok Kelly Slater is reagált. A nagy hullámokon szörföző Ken Collins pedig azt javasolta Canigiulának, hogy vegyen néhány lottószelvényt.

A férfi nem árulta el a találkozás pontos helyszínét, a cápa méretére vonatkozó becslését pedig függetlenül nem erősítették meg. A nagy fehér cápák ugyanakkor valóban elérhetik a hatméteres hosszúságot, így a beszámolóban szereplő méret nem lehetetlen.

A kaliforniai szörfös számára végül csak a deszka elvesztése jelentett kárt. Egy ilyen találkozás után azonban ez aligha tűnik nagy árnak: Canigiula sértetlenül megúszta azt, ami könnyen az életébe kerülhetett volna.