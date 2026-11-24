Álarcos, fegyveres férfiak rohantak be kedden egy szupermarketbe a kolumbiai Cartagenában, ahol több embert túszul ejtettek. A rendőrség egyelőre nem közölte, hányan vannak a támadók fogságában – írta a The Independent.

Cartagena: fegyveresek ejtettek túszokat egy szupermarketben, mesterlövészeket is bevetettek (Illusztráció) Forrás: Pexels

Abelardo de la Espriella kolumbiai elnök közlése szerint a fegyveresek köztörvényes bűnözők, akik egy sikertelen páncélozott pénzszállító elleni rablási kísérlet után menekültek be az üzletbe.

Mesterlövészeket is bevetettek a helyszínen

A közösségi médiában közzétett felvételeken több tucat ember látható, amint menekül egy Éxito szupermarketből a város La Castellana nevű negyedében. A helyi médiumok olyan képeket is közöltek, amelyeken a közeli épületek tetején mesterlövészek foglalnak állást. A helyzet így fegyveres patthelyzetté alakult a támadók és a rendőrség között.

A túszdráma egy olyan időszakban történt, amikor Kolumbiában a lázadó csoportok egyre több támadást hajtanak végre kormányzati célpontok ellen. Az erőszak az utóbbi időben már a városi térségekre is átterjedt.

A repülőtér is leállt

Cartagena Kolumbia egyik legfontosabb turisztikai célpontja. Az egymilliós város a jó állapotban fennmaradt, 18. századi építészetéről és a kalóztámadások ellen épített vastag kőfalairól ismert.

A fegyveres túszejtés miatt a város repülőtere kedden átmenetileg felfüggesztette a működését. Később azonban az X közösségi oldalon közölték, hogy a járatok és a repülőtéri szolgáltatások fokozatosan visszatérnek a normális kerékvágásba.