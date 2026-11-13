Súlyos áradásokat okozott a Charles ciklon, eltűnt egy férfi Nizzában – egyetlen nap alatt egy hónapnyi eső hullott le

A Portugáliát követően Franciaországot elérő Charles ciklon november 12-én szélsőséges időjárást, heves esőzéseket és viharos szelet hozott a mediterrán térségbe – számolt be az RTL francia hírportál.

Extrém időjárás Európában: narancssárga riasztást adtak ki a Charles ciklon miatt Fotó: Shutterstock

Veszélyes időjárás: rendkívüli esőzésekkel csapott le a Charles ciklon, utakat és vasútvonalakat zártak le

A Météo-France narancssárga árvízriasztást adott ki Felső-Korzika területére a Tavignano folyó alsó szakaszának áradása miatt.

A meteorológiai szolgálat szerint a heves, zivataros csapadék következtében a folyó vízszintje Corte térségében rendkívül gyorsan és jelentősen megemelkedett. Az árhullám az alsóbb szakaszokon is károkat okozó elöntésekkel fenyegetett.

A csapadékos időjárás péntek reggelig folytatódhatott, miközben a már telített talaj tovább növelte az áradások veszélyét.

A térségben a széllökések sebessége elérhette a 80–100 km/órát, Korzika leginkább kitett hegyvidéki területein pedig akár a 140 km/órát is.

Elsodort egy férfit az áradó folyó Nizzában

A vihar egyik legsúlyosabb incidense Nizzában történt, ahol csütörtök délután egy férfit elsodort a Paillon folyó.

A tűzoltók körülbelül 14:25-kor észlelték az áradatban sodródó embert, majd keresést indítottak utána. A férfi sorsáról a beszámoló megjelenésekor még nem állt rendelkezésre további információ.

Provence-Alpes-Côte d’Azur térségében helyenként egyetlen nap alatt csaknem egy teljes novemberre jellemző csapadékmennyiség hullott le. A Sainte-Baume-hegységben 24 óra alatt több mint 100 milliméter esőt mértek.

Az áradások és földcsuszamlások miatt több utat lezártak, és leállt a vasúti közlekedés Saint-Raphaël és Les Arcs-Draguignan között.

A tűzoltóknak öt alkalommal kellett vízben rekedt autósokat biztonságba helyezniük.

Grasse városában egy négyemeletes lakóépület tetejének mintegy 40 négyzetméteres része beomlott, de senki sem sérült meg.