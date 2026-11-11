Komoly veszélyt jelenthet a Charles ciklon: van, ahol iskolákat zárnak be, a vihar Magyarországot is eléri

Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Portugáliában a Charles ciklon miatt. Szerdán országszerte bezárták az iskolákat és a nem létfontosságú közintézményeket, miközben a hatóságok heves esőzésekre és rendkívül erős széllökésekre figyelmeztettek – számolt be az Euronews.
A vihar a közlekedést is megbénította: távolsági buszjáratok álltak le, vasúti és vízi összeköttetéseket korlátoztak, repülőjáratokat töröltek. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el.
Charles ciklon: vörös riasztás és rendkívüli széllökések
A portugál meteorológiai szolgálat, az IPMA előrejelzése szerint a vihar két központtal közelíti meg az országot.
Az egyik Lisszabon térségét érintheti, ahol 90–100 km/órás szél várható, míg a másik az Algarve régióban okozhat 100–120 km/órás széllökéseket.
Faro térségében a szél akár 140 km/órás sebességet is elérhet. Több körzetben a heves, tartós csapadék miatt adtak ki vörös riasztást.
A portugál tengerészeti hatóság különösen veszélyes tengeri viszonyokra figyelmeztetett. A széllökések sebessége elérheti a 168 km/órát, a hullámok magassága pedig akár tíz méter is lehet.
Szerda reggelre 18 kikötői bejáratot lezártak, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék a part menti veszélyes területeket.
Áradások és földcsuszamlások Madeirán
A Charles ciklon Madeirán már komoly károkat és fennakadásokat okozott. A helyi polgári védelem szerda hajnalig 104 bejelentést regisztrált, később pedig 130-ra emelkedett az esetek száma.
Machicóban az utcákat elöntötte a víz, több útszakaszt lezártak. Funchalban egy megáradt patak miatt eltűnt egy 78 éves férfi, akit később élve mentettek ki. Kórházba szállították, de a beszámolók szerint nem szenvedett súlyos sérüléseket.
A madeirai hatóságok közölték, hogy a vihar legkritikusabb szakasza már elmúlt, ugyanakkor továbbra is óvatosságra intették a lakosságot.
A legfrissebb előrejelzések szerint Portugália déli részén, különösen az Alentejo partvidékén és Algarvéban lehetnek a legsúlyosabb időjárási hatások.
Magyarországra is hatással lesz
A HungaroMet közlése szerint a Charles ciklon szerda délelőtt még a portugál partoktól délkeletre helyezkedett el, de várhatóan két nap alatt eléri a Kárpát-medencét. Nyugat- és Dél-Európa egyes részein helyenként 200 milliméter körüli csapadékot is okozhat,
Magyarországon azonban ennél lényegesen kevesebb eső várható.
A ciklon már szerdán és csütörtökön is több hullámban hozhat esőt, záport és szitálást. A csapadék jelentősebb része csütörtök délutántól, estétől érkezhet, amikor a rendszer középpontja a Kárpát-medence fölé kerül.
Kiadós esőt hoz a Charles ciklon
Szerda este délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna éri el az ország déli és délkeleti részét. Ezeken a területeken csütörtök reggelig tartós eső várható, a csapadék mennyisége helyenként meghaladhatja a 20 millimétert.
A keleti tájakról délelőtt levonul az első csapadékzóna, de délnyugat felől már érkezik is a következő hullám. Csütörtök délutántól ismét egyre többfelé ered el az eső, péntek reggelig pedig nagy területen 20–40 milliméter, egyes körzetekben ennél is több csapadék hullhat.
Péntek reggel még sokfelé eshet, majd északnyugat felől gyorsan gyengül a csapadéktevékenység. Legkésőbb péntek estére mindenütt elállhat az eső.
Csütörtökön átmenetileg 11–18 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Pénteken azonban megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északi, északnyugati szél, ezért már napközben gyors lehűlés kezdődik. A hétvégére száraz, de hideg idő várható.