Komoly veszélyt jelenthet a Charles ciklon: van, ahol iskolákat zárnak be, a vihar Magyarországot is eléri

Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Portugáliában a Charles ciklon miatt. Szerdán országszerte bezárták az iskolákat és a nem létfontosságú közintézményeket, miközben a hatóságok heves esőzésekre és rendkívül erős széllökésekre figyelmeztettek – számolt be az Euronews.

Rendkívüli intézkedések Portugáliában: hatalmas pusztítást okozhat a Charles ciklon. Fotó: RUI SOARES / AFP

A vihar a közlekedést is megbénította: távolsági buszjáratok álltak le, vasúti és vízi összeköttetéseket korlátoztak, repülőjáratokat töröltek. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el.

Charles ciklon: vörös riasztás és rendkívüli széllökések

A portugál meteorológiai szolgálat, az IPMA előrejelzése szerint a vihar két központtal közelíti meg az országot.

Az egyik Lisszabon térségét érintheti, ahol 90–100 km/órás szél várható, míg a másik az Algarve régióban okozhat 100–120 km/órás széllökéseket.

Faro térségében a szél akár 140 km/órás sebességet is elérhet. Több körzetben a heves, tartós csapadék miatt adtak ki vörös riasztást.

A portugál tengerészeti hatóság különösen veszélyes tengeri viszonyokra figyelmeztetett. A széllökések sebessége elérheti a 168 km/órát, a hullámok magassága pedig akár tíz méter is lehet.

Szerda reggelre 18 kikötői bejáratot lezártak, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék a part menti veszélyes területeket.

Áradások és földcsuszamlások Madeirán

A Charles ciklon Madeirán már komoly károkat és fennakadásokat okozott. A helyi polgári védelem szerda hajnalig 104 bejelentést regisztrált, később pedig 130-ra emelkedett az esetek száma.

Machicóban az utcákat elöntötte a víz, több útszakaszt lezártak. Funchalban egy megáradt patak miatt eltűnt egy 78 éves férfi, akit később élve mentettek ki. Kórházba szállították, de a beszámolók szerint nem szenvedett súlyos sérüléseket.

A madeirai hatóságok közölték, hogy a vihar legkritikusabb szakasza már elmúlt, ugyanakkor továbbra is óvatosságra intették a lakosságot.

A legfrissebb előrejelzések szerint Portugália déli részén, különösen az Alentejo partvidékén és Algarvéban lehetnek a legsúlyosabb időjárási hatások.

Fotó: LUIS BOZA / NurPhoto

Magyarországra is hatással lesz

A HungaroMet közlése szerint a Charles ciklon szerda délelőtt még a portugál partoktól délkeletre helyezkedett el, de várhatóan két nap alatt eléri a Kárpát-medencét. Nyugat- és Dél-Európa egyes részein helyenként 200 milliméter körüli csapadékot is okozhat,

Magyarországon azonban ennél lényegesen kevesebb eső várható.

A ciklon már szerdán és csütörtökön is több hullámban hozhat esőt, záport és szitálást. A csapadék jelentősebb része csütörtök délutántól, estétől érkezhet, amikor a rendszer középpontja a Kárpát-medence fölé kerül.