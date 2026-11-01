Megszólalt Christa Pike kivégzőorvosa: döbbenetes dolgot kér a túlélő rabbal kapcsolatban

Dr. Mark Fowler - aki felügyelte Christa Pike elrontott kivégzését és egy másik rab korábbi sikertelen halálbüntetését - őszintén nyilatkozott mindkét vitatott esetről.

„Készen álltam meghalni” – ezt mondta Christa Pike a barátjának, miután túlélte a félresikerült kivégzését.

Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Nem vagyok gonosz, kegyetlen ember. Nem vagyok gátlástalan. Nem vagyok közönyös, és nem vagyok alkalmatlan

- jelentette ki munkájáról Fowler az Intelligencernek.

Elmondása szerint, amikor rájött, hogy Christa még életben van a kivégzési kísérlet során, attól tartott, hogy "állandó vegetatív állapotban lesz, negyedmillió dolláros orvosi költséggel".

Fowler felügyelte Tony Carruthers kivégzését még májusban, ami azzal végződött, hogy csapata nem tudott egy második infúziós és centrális vénás katétert bekötni. Az orvos - aki elismerte, hogy nem szégyelli a munkáját - azt mondja, ő volt az, aki lefújta Carruthers kivégzését, mert nem állt rendelkezésre elegendő érzéstelenítő, de azt állítja, hogy korábban már számos alkalommal sikerült megfelelően bekötnie az infúziót.

Olyan, mint biciklizni, és őszintén szólva, a biciklizéshez szükséges motoros és neurológiai készségek sokkal összetettebbek, mint egy infúziós katéter behelyezése

- tette hozzá.

Pike-hoz hasonlóan Carruthers is fájdalomra panaszkodott a beavatkozás során, amit Fowler "egy kis színjátéknak" nevezett. Bár egyetértett azzal, hogy a halálbüntetést általánosságban véve valószínűleg igazságtalanul alkalmazzák, az orvos kijelentette: reméli, az állam újra megkísérli Pike kivégzését, hogy az áldozat, Colleen Slemmer családja "igazságot kapjon".

Több mint egy hónappal a sikertelen kivégzés után még mindig fájdalmakkal küzd Christa Pike

Pike nemrég elárulta, hogy folyamatos fájdalmat érez, mióta a kórházban felébredt. A gyilkosság miatt elítélt nő szeptember 30-án, halálbüntetése napján két adag méreginjekciót kapott, majd eszméletét vesztette és horkolni kezdett, így kórházba szállították. Végül október 10-én visszaszállították a börtönbe, Bill Lee, Tennessee kormányzója pedig azóta az év hátralévő részére leállította a kivégzéseket.