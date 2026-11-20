Az Adam ciklon október 18–19-én különösen Valencia és Alicante tartományban, valamint Ibizán és Formenterán okozott súlyos károkat.

Az Adam ciklon súlyos áradásokat okozott Spanyolországban. Fotó: JASON PERSOFF STORMDOCTOR / Connect Images

Valencia és Alicante egyes részein több mint 700 milliméter csapadékot mértek. A hatóságok 145 település lakóit szólították fel, hogy maradjanak otthon, miközben helikopterekkel mentették az árvíz miatt bajba jutott embereket.

Több mint százezer diáknál függesztették fel a tanítást. Ibizán az eső elárasztotta az utakat és a repülőtér egyes részeit is.

Október 18-án az ibizai repülőtéren 27 járatot töröltek, további 16-ot más repülőterekre irányítottak át. Mallorcán további 37 járat maradt el.

A szélsőséges időjárás két nő halálát okozta:

egyiküket egy megáradt vízfolyás sodorta el Barcelona közelében, a másik Sagunto térségében fulladt vízbe.

Pusztító esőzéseket hozott az Adam ciklon

Az Adam hatása Dél-Franciaországra is kiterjedt. Október 19-én öt megyében volt érvényben narancssárga figyelmeztetés, Gard és Hérault egyes részein pedig akár 300 milliméter csapadékot is előre jeleztek.

A spanyol meteorológiai szolgálat, az Aemet október 20-tól fokozatos javulásra számított, bár északkeleten és a Baleár-szigeteken további záporokat valószínűsített.

Az Adam egy úgynevezett DANA, vagyis a magaslégkörben elkülönülő hideg légtömeghez kapcsolódó időjárási rendszer, amely a Földközi-tenger nedves levegőjével találkozva rendkívül heves esőzéseket idézhet elő.