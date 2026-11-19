Franciaországban öt megyére adtak ki narancssárga figyelmeztetést az esőzések és az áradásveszély miatt. Landes térségében 24 óra alatt akár 80 milliméter csapadék hullhat, Korzika északi részén pedig hat óra alatt 90–130 milliméter eső is lezúdulhat a ciklonok hatására.

Egymást érik a ciklonok Európában: több országban is riasztást adtak ki.

Fotó: Northfoto / dpa

Pas-de-Calais megyében a heves esőzések miatt két embert kórházba szállítottak, mintegy harmincat pedig ki kellett menekíteni otthonából vagy járművéből.

Korzikán a széllökések helyenként a 120 kilométer/órát is elérhetik.

Németország délnyugati részén szintén súlyos az időjárási helyzet. A Német Meteorológiai Szolgálat szerint a Fekete-erdő magasabb részein 120 kilométer/órás széllökések fordulhatnak elő. A térségben egy hét alatt összesen akár 150 milliméter csapadék gyűlhet össze szombat reggelig.

Ciklonok Európában: viharos szél és özönvízszerű csapadék jön

A szlovén ARSO Közép-Szlovéniában 24 óra alatt 25–50 milliméter esőt vár, emiatt kisebb vízfolyások léphetnek ki medrükből. A térségben 50–70 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.

Olaszországban az atlanti eredetű időjárási zavar miatt több régióban viharos szélre és erős hullámzásra figyelmeztetnek. A polgári védelem 11 régióban rendelt el sárga riasztást.

Ausztriában egy gyors mozgású mediterrán ciklon okoz csütörtökön kiadós esőt, elsősorban a nyugati és déli területeken. Pénteken további záporok várhatók, szombaton pedig hidegfront hozhat lehűlést.

Mi várható Magyarországon?

A HungaroMet jelentése szerint egy gyors mozgású, intenzív ciklon érkezik délnyugat felől, majd Magyarország felett gyorsan tovább mélyül. Az időjárás szerda délután romlik el igazán: többfelé kiadós csapadék, helyenként zivatar, jégeső és viharos szél várható.