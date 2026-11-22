Egy apa, aki azt hitte, hogy csupán vesekövei vannak, majdnem elájult, amikor közölték vele, hogy valójában egy rendkívül ritka rákbetegséggel küzd. Simon White 2024-ben gyomorfájdalmakra panaszkodva fordult háziorvosához, később egy focilabda méretű daganatot találtak testében.

Focilabda méretű daganatot találtak az apánál, amikor meghallotta a diagnózist majdnem elájult. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Focilabda méretű daganatot találtak a férfinál - hatórás műtét során távolították el

Bár a férfi első ultrahang eredményei nem voltak meggyőzőek, egy urológus azt gondolta, hogy szarkómája lehet - egy ritka rákbetegség, amely a test bármely részét érintheti, beleértve az izmokat, csontokat, inakat, ereket és a zsírszöveteket. A Much Hadhamből származó Simont a londoni Royal Marsden Kórházba küldték, amely a rákkezelésre specializálódott.

Amikor azt mondták, hogy szarkóma, majdnem elájultam. Le kellett feküdnöm az ágyra a szobában. Igazi sokk volt

- idézte fel az apa.

Egy lágyszöveti leiomyosarcomája volt, amely az alsó üreges vénájához tapadt. Ez az emberi test legnagyobb vénája, amely az alsó testfélből - beleértve a lábakat, a medencét és a hasi szerveket - gyűjti össze az oxigénszegény vért, és szállítja a szívbe. Bár Angliában évente átlagosan 525 leiomyosarcomás esetet diagnosztizálnak, a szakorvosok azt mondták Simonnak, hogy az övéhez hasonlóan összetett esettel mindössze egyszer találkoznak egy évben.

2024 októberében egy hatórás műtétre került sor, amely során a sebészek eltávolítottak egy daganatot, amely megdöbbentő módon focilabda méretű volt. Az orvosok úgy vélték, hogy körülbelül egy éve növekedett.

A műtét után Simon hazatért, és rendszeres vizsgálatokon vett részt, hogy figyelemmel kísérjék állapotát. A 2026-os év elején egy csomót észleltek a tüdőjében, így kulcslyuk műtétet végeztek egy robottal, hogy eltávolítsák.

Az első műtét után volt egy eufórikus időszak, de végül mindezt elég nehéz volt feldolgozni

- mondta a férfi.

Ő és felesége, Jo pszichológiai támogatást kaptak a kórházban, hogy feldolgozzák a diagnózist és a műtéteket.

A csapat hihetetlenül kedves volt, és biztosítottak beszélgetőpartnereket, támogató csoportokat, valamint rendszeres ellenőrzéseket és vizsgálatokat. Apám útja folytatódik, de a megfelelő támogatás körülötte sokat jelentett nekünk

- mondta Simon 20 éves lánya, Mollie.