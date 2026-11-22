Egy apa, aki azt hitte, hogy csupán vesekövei vannak, majdnem elájult, amikor közölték vele, hogy valójában egy rendkívül ritka rákbetegséggel küzd. Simon White 2024-ben gyomorfájdalmakra panaszkodva fordult háziorvosához, később egy focilabda méretű daganatot találtak testében.
Focilabda méretű daganatot találtak a férfinál - hatórás műtét során távolították el
Bár a férfi első ultrahang eredményei nem voltak meggyőzőek, egy urológus azt gondolta, hogy szarkómája lehet - egy ritka rákbetegség, amely a test bármely részét érintheti, beleértve az izmokat, csontokat, inakat, ereket és a zsírszöveteket. A Much Hadhamből származó Simont a londoni Royal Marsden Kórházba küldték, amely a rákkezelésre specializálódott.
Amikor azt mondták, hogy szarkóma, majdnem elájultam. Le kellett feküdnöm az ágyra a szobában. Igazi sokk volt
- idézte fel az apa.
Egy lágyszöveti leiomyosarcomája volt, amely az alsó üreges vénájához tapadt. Ez az emberi test legnagyobb vénája, amely az alsó testfélből - beleértve a lábakat, a medencét és a hasi szerveket - gyűjti össze az oxigénszegény vért, és szállítja a szívbe. Bár Angliában évente átlagosan 525 leiomyosarcomás esetet diagnosztizálnak, a szakorvosok azt mondták Simonnak, hogy az övéhez hasonlóan összetett esettel mindössze egyszer találkoznak egy évben.
2024 októberében egy hatórás műtétre került sor, amely során a sebészek eltávolítottak egy daganatot, amely megdöbbentő módon focilabda méretű volt. Az orvosok úgy vélték, hogy körülbelül egy éve növekedett.
A műtét után Simon hazatért, és rendszeres vizsgálatokon vett részt, hogy figyelemmel kísérjék állapotát. A 2026-os év elején egy csomót észleltek a tüdőjében, így kulcslyuk műtétet végeztek egy robottal, hogy eltávolítsák.
Az első műtét után volt egy eufórikus időszak, de végül mindezt elég nehéz volt feldolgozni
- mondta a férfi.
Ő és felesége, Jo pszichológiai támogatást kaptak a kórházban, hogy feldolgozzák a diagnózist és a műtéteket.
A csapat hihetetlenül kedves volt, és biztosítottak beszélgetőpartnereket, támogató csoportokat, valamint rendszeres ellenőrzéseket és vizsgálatokat. Apám útja folytatódik, de a megfelelő támogatás körülötte sokat jelentett nekünk
- mondta Simon 20 éves lánya, Mollie.
A fiatal nő bevallotta, hogy a család rendkívül nehéz helyzetbe került, amikor édesapja megkapta a diagnózist, de mindig megpróbáltak pozitívan gondolkodni.
A ma már 60 éves Simon hivatalosan is rákmentes, sőt könyvelői munkájához is visszatért.
Lehetsz rákmentes, de mindig rákos beteg maradsz. A rák megváltoztatja az életed prioritásait
- idézte a férfi szavait a Mirror.