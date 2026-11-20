Csoportosan elkövetett nemi erőszak gyanúja miatt indult eljárás Gérard Depardieu francia színész és Michel Houellebecq író ellen – erősítették meg pénteken igazságügyi források a Mediapart tényfeltáró portál értesülését.

Depardieu ellen újabb nemi erőszak gyanúja miatt indult eljárás

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A feljelentést egy színésznő tette, aki állítása szerint 2018. december 11-én szexuális zaklatás és csoportos nemi erőszak áldozata lett a normandiai Cabourg egyik wellness-szállodájában. Az eset a Thalasso című film forgatásán történt.

A nő a film rendezőjét, Guillaume Nicloux-t is feljelentette, bűnrészesség gyanújával, valamint azzal, hogy a magánélethez való jogot sértő, szexuális jellegű felvételeket készített.

Depardieu egy másik ügyben is elmarasztaló ítéletet fogadott el

Az újabb eljárás néhány nappal azután indult, hogy Gérard Depardieu elállt a fellebbezéstől egy másik büntetőügyben, és bocsánatot kért. Abban az eljárásban két nő szexuális zaklatása miatt ítélték el, a bűncselekmények egy 2021-es filmforgatáson történtek.

A francia filmsztár ezzel elfogadta a 2025 májusában kiszabott 18 hónapos, felfüggesztett börtönbüntetést.