Amikor Natasha Loveridge-nél hirtelen rekedtség és furcsa, sípoló légzés jelentkezett, azt gondolta, hogy elhúzódó Covid-fertőzésben szenved, vagy asztmás lett. A jó kondícióban lévő, egészséges életmódot folytató 48 éves nőnek emellett makacs, száraz köhögése is volt, amely nem akart elmúlni, ezért időpontot kért háziorvosától. Natasha azonban megdöbbent, amikor az orvosa további vizsgálatokra küldte. A képalkotó vizsgálatok végül feltárták a tünetei mögött álló súlyos betegséget: tüdőrák volt a diagnózis.

Natasha a diagnózis után azt találgatta, mennyi ideje maradt

Fotó: Pexels (Illusztráció)

A diagnózis idején már a rák negyedik stádiumában volt

A nyugat-yorkshire-i Leeds közelében élő, ma már 52 éves nőt műtéttel, kemoterápiával, majd célzott kezeléssel tervezték gyógyítani. Mielőtt azonban 2023 januárjában megkezdődött volna a kezelés, Natasha megemlítette orvosainak, hogy gyakran fáj a feje. Emiatt további vizsgálatokat végeztek, hogy kizárják a daganat esetleges áttétképződését. Sajnos kiderült, hogy a rák az agyára is átterjedt. Ez azt jelentette, hogy a betegség már a negyedik stádiumban volt, és gyógyíthatatlanná vált.

A korábban általános iskolai tanárként dolgozó Natasha azóta naponta szed célzott terápiás gyógyszereket, amelyekkel a daganat növekedését és terjedését próbálják kordában tartani. Az orvosok elmondták neki, hogy a rák kialakulásáért egy spontán genetikai mutáció felelős, nem pedig az életmódja.

Woman blamed her new 'sexy, husky' voice on Covid but then she got a devastating diagnosis https://t.co/EqfyD4B2CX https://t.co/GSKVm0lRT7 — The Mirror (@DailyMirror) November 24, 2026

Nem dohányzott, rendszeresen sportolt, mégis tüdőrákot kapott

Natasha felidézte a megrázó diagnózis pillanatát:

Mindig jó kondícióban voltam, és nem is dohányoztam, ezért megdöbbentem, amikor közölték velem, hogy tüdőrákom van. Amíg a kezelés megkezdésére vártam, fejfájást tapasztaltam, ezért az orvosi csapat agyi vizsgálatot rendelt el. Mindössze két órával később közölték velem, hogy nem lesz műtét és kemoterápia sem, mert a betegség negyedik stádiumú és gyógyíthatatlan. Ezek a szavak teljesen letaglóztak. Az első gondolatod ilyenkor az, hogy vajon mennyi időd maradt. A bizonytalanság a legfélelmetesebb az egészben.

Natasha korábban rendszeresen futott, hegyikerékpározott és edzőterembe járt. Állapota jelenleg stabil, ugyanakkor arra számít, hogy a betegség idővel tovább fog terjedni. Orvosaival abban állapodtak meg, hogy az újonnan megjelenő áttéteket célzott sugárkezeléssel próbálják elpusztítani, amint felfedezik őket. A mindennapos célzott gyógyszeres kezelés okozta fáradtság miatt már nem tud dolgozni. Háromhavonta mellkasi és agyi vizsgálatokon vesz részt, hogy nyomon kövessék a betegség alakulását. Ennek ellenére igyekszik pozitív maradni.