Amikor Natasha Loveridge-nél hirtelen rekedtség és furcsa, sípoló légzés jelentkezett, azt gondolta, hogy elhúzódó Covid-fertőzésben szenved, vagy asztmás lett. A jó kondícióban lévő, egészséges életmódot folytató 48 éves nőnek emellett makacs, száraz köhögése is volt, amely nem akart elmúlni, ezért időpontot kért háziorvosától. Natasha azonban megdöbbent, amikor az orvosa további vizsgálatokra küldte. A képalkotó vizsgálatok végül feltárták a tünetei mögött álló súlyos betegséget: tüdőrák volt a diagnózis.
A diagnózis idején már a rák negyedik stádiumában volt
A nyugat-yorkshire-i Leeds közelében élő, ma már 52 éves nőt műtéttel, kemoterápiával, majd célzott kezeléssel tervezték gyógyítani. Mielőtt azonban 2023 januárjában megkezdődött volna a kezelés, Natasha megemlítette orvosainak, hogy gyakran fáj a feje. Emiatt további vizsgálatokat végeztek, hogy kizárják a daganat esetleges áttétképződését. Sajnos kiderült, hogy a rák az agyára is átterjedt. Ez azt jelentette, hogy a betegség már a negyedik stádiumban volt, és gyógyíthatatlanná vált.
A korábban általános iskolai tanárként dolgozó Natasha azóta naponta szed célzott terápiás gyógyszereket, amelyekkel a daganat növekedését és terjedését próbálják kordában tartani. Az orvosok elmondták neki, hogy a rák kialakulásáért egy spontán genetikai mutáció felelős, nem pedig az életmódja.
Nem dohányzott, rendszeresen sportolt, mégis tüdőrákot kapott
Natasha felidézte a megrázó diagnózis pillanatát:
Mindig jó kondícióban voltam, és nem is dohányoztam, ezért megdöbbentem, amikor közölték velem, hogy tüdőrákom van. Amíg a kezelés megkezdésére vártam, fejfájást tapasztaltam, ezért az orvosi csapat agyi vizsgálatot rendelt el. Mindössze két órával később közölték velem, hogy nem lesz műtét és kemoterápia sem, mert a betegség negyedik stádiumú és gyógyíthatatlan. Ezek a szavak teljesen letaglóztak. Az első gondolatod ilyenkor az, hogy vajon mennyi időd maradt. A bizonytalanság a legfélelmetesebb az egészben.
Natasha korábban rendszeresen futott, hegyikerékpározott és edzőterembe járt. Állapota jelenleg stabil, ugyanakkor arra számít, hogy a betegség idővel tovább fog terjedni. Orvosaival abban állapodtak meg, hogy az újonnan megjelenő áttéteket célzott sugárkezeléssel próbálják elpusztítani, amint felfedezik őket. A mindennapos célzott gyógyszeres kezelés okozta fáradtság miatt már nem tud dolgozni. Háromhavonta mellkasi és agyi vizsgálatokon vesz részt, hogy nyomon kövessék a betegség alakulását. Ennek ellenére igyekszik pozitív maradni.
„Próbálok nem túl messzire tekinteni a jövőbe, de továbbra is vannak álmaim és terveim. Szeretek utazni, emlékeket gyűjteni a családommal és a barátaimmal, és elkezdtem a jógaoktatói képzést is” - nyilatkozta.
Dr. Elise Lang háziorvos, a Macmillan rákbetegségekkel foglalkozó klinikai tanácsadója arra figyelmeztetett, hogy bár a dohányzás a tüdőrák leggyakoribb oka és legfontosabb kockázati tényezője, olyanoknál is kialakulhat a betegség, akik soha nem dohányoztak - írja a The Sun.
A tüdőrák korai szakaszában gyakran nem jelentkeznek tünetek. A betegség előrehaladtával azonban több figyelmeztető jel is megjelenhet:
- tartós köhögés
- vér felköhögése.
- folyamatos légszomj, nehézlégzés
- megmagyarázhatatlan fáradtság és fogyás
- fájdalom vagy kellemetlen érzés légzés, illetve köhögés közben
Ha valaki ezeket a tüneteket tapasztalja, érdemes orvoshoz fordulnia.