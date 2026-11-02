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tanárnő

Döbbenetes titkot rejtegetett a tanárnő: 13 éves diákjától született gyermeke

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Egészen döbbenetes gyermekbántalmazási ügy rázta meg az Egyesült Államokat. Egy általános iskolai tanárnő éveken keresztül titkos szexuális kapcsolatot tartott fenn egyik kiskorú diákjával, akitől gyermeke is született. A fiú mindössze 13 éves volt, amikor apa lett, a családja pedig hosszú ideig semmit sem sejtett a történtekről. Végül egy Facebookon megjelent fénykép vezetett a megdöbbentő felfedezéshez. A 36 éves pedagógus most akár öt év börtönbüntetést is kaphat.
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tanárnőegyesült államokgyermek

Éveken keresztül titkolta a család és a hatóságok elől egy amerikai tanárnő, hogy szexuálisan bántalmazta egyik kiskorú diákját, akitől később gyermeke is született. A New Jersey államban élő, jelenleg 36 éves Laura Caron a napokban bűnösnek vallotta magát a bíróság előtt – számolt be róla a Daily Star.

Fotó: Pexels

A bírósági eljárás során kiderült, hogy a tanárnő és a fiú közötti szexuális kapcsolat 2016-ban kezdődött, amikor a gyermek mindössze 11 éves volt. A bántalmazás éveken át folytatódott, 2019-ben pedig a pedagógus gyermeket szült a fiútól.

A tanárnő ekkor 28, a fiú pedig mindössze 13 éves volt.

Egyetlen fénykép leplezte le a tanárnő titkát

Az ügy egyik legmegdöbbentőbb részlete, hogy a fiú családja éveken keresztül nem tudott arról, mi történik a gyermekkel. Laura Caron a Middle Township egyik általános iskolájában tanított, és kosárlabdaedzőként is dolgozott. Korábban a fiú testvéreit is tanította, így szoros kapcsolat alakult ki közte és a család között. A szülők annyira megbíztak a pedagógusban, hogy gyermekeiket rendszeresen rábízták, sőt azt is megengedték, hogy nála töltsék az éjszakát.

A bizalommal azonban a nő súlyosan visszaélt. Amikor 2019-ben megszületett a kislánya, környezetének azt állította, hogy a gyermek apja nincs jelen az életükben. Senki sem gyanította, hogy a csecsemő apja valójában az egyik kiskorú tanítványa.

A titokra évekkel később, egészen véletlenül derült fény. A fiú édesapja a Facebookon meglátott egy fényképet a tanárnő kislányáról, és megdöbbentő hasonlóságot fedezett fel a gyermek és saját fia között. Gyanúja olyan erős volt, hogy végül a hatóságokhoz fordult. A nyomozás során DNS-bizonyítékok is alátámasztották, hogy a gyermek apja valóban a tanárnő egykori diákja.

A fiú még most is védi a tanárnőt

A történet további különös fordulata, hogy az időközben 19 éves fiatalember nem tekinti magát áldozatnak. A Daily Mailnek korábban adott interjújában azt állította, hogy ő kezdeményezte a kapcsolatot, és a pedagógus soha nem kényszerítette semmire.

A fiatalember azt is kijelentette, hogy továbbra is szereti a nőt, és szeretné, ha egyszer közös családként élhetnének gyermekükkel. Azt is elmondta, hogy szerinte a tanárnő rendkívül sokat tett érte és családjáért, ezért nem szeretné, ha börtönbe kerülne.

A fiú állításai azonban nem változtatnak azon, hogy a szexuális kapcsolat kezdetén még gyermek volt, a felnőtt pedagógusnak pedig különleges felelőssége volt a rábízott diák védelmében. Az ügyészség szerint a tanárnő súlyosan visszaélt a család bizalmával és pedagógusi helyzetével.

Akár öt év börtön várhat a tanárnőre

Laura Caron 2026. október 28-án, szerdán a Cape May megyei bíróságon bűnösnek vallotta magát a gyermek jólétének szexuális magatartással történő veszélyeztetésében. A vádalku értelmében akár öt év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Emellett elveszíti tanári engedélyét, szexuális bűnelkövetőként kell nyilvántartásba venni, és élete végéig feltételes szabadlábra helyezési felügyelet alatt állhat.

A nőt további szakértői vizsgálatnak is alávetik annak megállapítására, hogy magatartása ismétlődő vagy kényszeres jellegű volt-e. Ennek eredménye a büntetés kiszabását is befolyásolhatja.

Az ítélethirdetést várhatóan 2027. január 8-án tartják.

Az ügy különösen megrázta a helyi közösséget, hiszen a tanárnő hosszú éveken keresztül élvezte annak a családnak a bizalmát, amelynek gyermekét szexuálisan bántalmazta

 

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