Közeledik az időpont: Nagy-Britannia törvényileg tiltja ki a dohányzást az országból generációk számára. A cél, hogy lassan eltűnjenek a cigaretta-függők, és ne pótolja őket új, füstölő generáció.

Betiltja a dohányzást Nagy-Britannia: akik most, vagy a jövőben bármikor töltik be a 18-at, már soha nem vehetnek legálisan dohánytermékeket. A törvény hamarosan életbe lép

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A britek szigorú cigitörvényét még áprilisban fogadták el: ennek értelmében azok, akik 2009. január 1-jén vagy később születtek, életük során soha nem vásárolhatnak cigarettát, e-cigarettát vagy más dohányterméket. A törvény a jövő év legelső napján, 2027. január 1-jén lép életbe, azaz azok, akik jövőre töltik be a 18-at, már felnőttként sem dönthetnek úgy, hogy dohányzással rombolják az egészségüket.

A döntés érthető, hiszen a dohányzás az egyik vezető halálok világszerte: évente több mint hétmillió ember haláláért felelős. A világon mindenütt cél, hogy visszaszorítsák a dohányzókat. Az Európai Bizottság például célul tűzte ki, hogy 2040-re a dohányzók aránya 5% alá csökkenjen a kontinensen. Ez igen komoly vállalás, jelenleg ugyanis rendkívül aggasztó adatokkal kell szembenéznünk: egy 2019-es Eurostat-felmérés szerint például az EU 15 év feletti lakosságának 18,4 százaléka napi szinten dohányzik, 5,9 százalékuk pedig napi 20 szálnál többet szív.

Eltűnik a dohányzás Nagy-Britanniából: közeleg a dátum, de az emberek megosztottak

Az Egyesült Királyság egészségügyi minisztériuma egy friss Facebook-posztban figyelmeztet arra: vészesen közeleg a törvény életbe lépésének ideje. "A dohányzás végének kezdete" – üzenik.

A közösségi médiás bejegyzés alatti kommentek alapján azonban kijelenthető: míg magával a céllal, a dohányzás visszaszorításával mindenki egyetért, a módszerrel nem feltétlen, sőt, jó pár gyakorlati kérdés is felmerült. Emellett többen arra mutattak rá: a teljes tilalom eddig egyszer sem működött a történelem során.

"A fekete piac izgatott" – írja egy kommentelő arra utalva: a törvény az illegális kereskedelem fellendülését okozhatja.

"Új-Zélandon megpróbálták, és nem működött" – jegyzi meg egy másik hozzászóló.

"Úgy vélem, a dohányzást betiltani jó ötlet. De vajon meddig tart ki, miután a fiatalok, akik betöltötték a 18-at, elkezdenek szavazni? Garantálom, hogy lesznek jelöltek, akik azért indulnak, hogy visszaállítsák a 'szabadságukat', hogy azt tehessék, amit más felnőttek" – vetette fel egy harmadik netező.