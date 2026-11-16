Meghalt a kegyetlen drogbáró, akiről a világhírű Netflix-sorozat készült

80 éves korában elhunyt Miguel Ángel Félix Gallardo, a Guadalajara kartell alapítója, a mexikói drogkereskedelem egyik legrettegettebb alakja. A férfi vasárnap egy guadalajarai kórházban hunyt el, miután állapota válságosra fordult, és szervezete feladta a küzdelmet – olvasható a Reuters oldalán.

Miguel Ángel Félix Gallardo 2005-ben a mexikói La Palma börtönben. A hírhedt drogbáró 80 éves korában, 2026. november 15-én hunyt el egy guadalajarai kórházban.

Fotó: AFP

Meghalt a hírhedt mexikói drogbáró

A mexikói biztonsági hatóságok szerint Félix Gallardót két nappal korábban szállították át egy guadalajarai magánkórházba. Állapota azonban gyorsan romlott, és vasárnap délután, helyi idő szerint körülbelül 14 órakor többszervi elégtelenség következtében meghalt.

A férfi 1989 óta volt rács mögött.

A nyugat-mexikói Jalisco állam egyik szigorúan őrzött börtönében töltötte büntetését, ügyvédei pedig az elmúlt években többször kérték, hogy megromlott egészsége miatt házi őrizetbe kerülhessen.

Félix Gallardo az 1970-es években vált a mexikói alvilág meghatározó szereplőjévé.

Társaival létrehozta a Guadalajara kartellt, amely rövid idő alatt az ország egyik legnagyobb bűnszervezetévé nőtte ki magát.

Nagy mennyiségben juttattak kokaint az Egyesült Államokba, és szoros kapcsolatot alakítottak ki kolumbiai drogbárókkal, köztük Pablo Escobar Medellín kartelljével.

A kartell felemelkedését korrupció, megvesztegetett tisztviselők és új csempészési módszerek is segítették. Félix Gallardót idővel a „főnökök főnöke” néven emlegették.

77 év börtönt kapott

Az egykori rendőr és kormányzói testőr 1989-es letartóztatása után 40 év börtönbüntetést kapott kábítószer-kereskedelemmel és fegyveres bűncselekményekkel összefüggésben. Később külön eljárásban is felelősségre vonták az amerikai DEA ügynöke, Enrique „Kiki” Camarena, valamint Alfredo Zavala Avelar mexikói pilóta 1985-ös elrablása és meggyilkolása miatt.

🇲🇽 Mexican media report that Miguel Ángel Félix Gallardo, founder of the Guadalajara Cartel, has died in hospital at 80. Known as "The Boss of Bosses," he helped build Mexico's modern drug trafficking networks, forged ties with Colombian cartels and was convicted in connection with the 1985 murder of DEA agent Enrique "Kiki" Camarena. — DDF NEWS (@ddfmarketing1) November 16, 2026

Egy szövetségi bíróság 2017-ben bűnösnek mondta ki, és további 37 év szabadságvesztést szabott ki rá. Félix Gallardo mindvégig tagadta, hogy részt vett volna a gyilkosságokban.

Történetét a nagyközönség is megismerhette:

felemelkedését és bukását Diego Luna mexikói színész alakította a 2018-as, nagy sikerű Netflix-sorozatban, a Narcos: Mexikóban.

Élete utolsó éveiben súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. 2021-ben már egyik szemére vak volt, szinte teljesen elvesztette a hallását, és önállóan járni sem tudott.