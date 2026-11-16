Meghalt a kegyetlen drogbáró, akiről a világhírű Netflix-sorozat készült

80 éves korában elhunyt Miguel Ángel Félix Gallardo, a Guadalajara kartell alapítója, a mexikói drogkereskedelem egyik legrettegettebb alakja. A férfi vasárnap egy guadalajarai kórházban hunyt el, miután állapota válságosra fordult, és szervezete feladta a küzdelmet – olvasható a Reuters oldalán.
Meghalt a hírhedt mexikói drogbáró
A mexikói biztonsági hatóságok szerint Félix Gallardót két nappal korábban szállították át egy guadalajarai magánkórházba. Állapota azonban gyorsan romlott, és vasárnap délután, helyi idő szerint körülbelül 14 órakor többszervi elégtelenség következtében meghalt.
A férfi 1989 óta volt rács mögött.
A nyugat-mexikói Jalisco állam egyik szigorúan őrzött börtönében töltötte büntetését, ügyvédei pedig az elmúlt években többször kérték, hogy megromlott egészsége miatt házi őrizetbe kerülhessen.
Félix Gallardo az 1970-es években vált a mexikói alvilág meghatározó szereplőjévé.
Társaival létrehozta a Guadalajara kartellt, amely rövid idő alatt az ország egyik legnagyobb bűnszervezetévé nőtte ki magát.
Nagy mennyiségben juttattak kokaint az Egyesült Államokba, és szoros kapcsolatot alakítottak ki kolumbiai drogbárókkal, köztük Pablo Escobar Medellín kartelljével.
A kartell felemelkedését korrupció, megvesztegetett tisztviselők és új csempészési módszerek is segítették. Félix Gallardót idővel a „főnökök főnöke” néven emlegették.
77 év börtönt kapott
Az egykori rendőr és kormányzói testőr 1989-es letartóztatása után 40 év börtönbüntetést kapott kábítószer-kereskedelemmel és fegyveres bűncselekményekkel összefüggésben. Később külön eljárásban is felelősségre vonták az amerikai DEA ügynöke, Enrique „Kiki” Camarena, valamint Alfredo Zavala Avelar mexikói pilóta 1985-ös elrablása és meggyilkolása miatt.
Egy szövetségi bíróság 2017-ben bűnösnek mondta ki, és további 37 év szabadságvesztést szabott ki rá. Félix Gallardo mindvégig tagadta, hogy részt vett volna a gyilkosságokban.
Történetét a nagyközönség is megismerhette:
felemelkedését és bukását Diego Luna mexikói színész alakította a 2018-as, nagy sikerű Netflix-sorozatban, a Narcos: Mexikóban.
Élete utolsó éveiben súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. 2021-ben már egyik szemére vak volt, szinte teljesen elvesztette a hallását, és önállóan járni sem tudott.