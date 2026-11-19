A Daily Mail beszámolója szerint az easyJet EZY213-as járata szerdán reggel 9 óra 24 perckor indult Bristolból Edinburgh felé.

Madárral ütközött az easyJet gépe. Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

Az Airbus A320-as repülőgép felszállás közben madárral ütközött, majd Cardiff térségében, 9 óra 47 perckor a pilóták kiadták a 7700-as vészhelyzeti transzponderkódot.

Vészjelzést adott le az easyJet repülőgépe

A gép végül délelőtt 10 órakor biztonságosan visszatért a bristoli repülőtérre. A helyszínre elővigyázatosságból a készenléti szolgálatokat is riasztották.

Ian Fergusson, a BBC West időjárás-jelentője szemtanúként arról számolt be, hogy

a felszálláskor szokatlan zajt hallott a repülőgép hajtóművei felől. Bár a gép emelkedése kívülről normálisnak tűnt, a hang alapján műszaki rendellenességre gyanakodott.

Nem sokkal később észlelte, hogy a járat vészhelyzetet jelentett, majd figyelemmel kísérte annak biztonságos visszatérését.

Az easyJet megerősítette, hogy az incidens során senki sem sérült meg.

A légitársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért, és közölte, hogy a történtek rajtuk kívül álló okból következtek be.

Az utasok számára még aznap cseregépet biztosítottak, hogy folytathassák útjukat Edinburgh felé.