Mint azt megírtuk, szombaton tűz ütött ki egy édességgyárban az indonéziai Jáva szigetének nyugati részén. A legfrissebb hírek szerint a tragédiának legalább 24 halálos áldozata van.

A Banten tartományban található édességgyárnál hatalmas lángokkal küzdöttek a tűzoltók

Fotó: MOHAMMAD HASHEMI RAFSANJANI / AFP

Indonézia hétfőn megerősítette, hogy 24 ember vesztette életét abban a tűzesetben, amely a hétvégén pusztított egy gyárban. A mentőcsapatok eközben továbbra is mintegy 30 eltűnt személy után kutatnak, miközben a kiégett épület romjai között, az instabil szerkezetek veszélye ellenére is folytatják a mentést.

A hatóságok még vizsgálják a tűz keletkezésének okát. A lángok szombat este csaptak fel a PT Fonusa Agung Mulia édességgyár egyik épületében, Cikande településen, Banten tartományban, körülbelül egyórányi autóútra a fővárostól, Jakartától - írja a Reuters.

Tragédia az édességgyárban: vizsgálatok zajlanak

Said Iqbal, az elnök munkaügyi kérdésekért felelős tanácsadója az újságíróknak elmondta, hogy 24 ember vesztette életét a tűzben. Hozzátette, hogy jelenleg vizsgálják a munkavédelmi előírások betartását, és beidézi a gyár vezérigazgatóját is. Said tájékoztatása szerint az elsődleges jelentések alapján a tüzet feltehetően egy légkondicionáló berendezésben keletkezett rövidzárlat okozhatta.

A vállalat összesen mintegy 5000 embert foglalkoztat, és jelentős beszállítója a hazai fogyasztási cikkek piacának. A gyár vezérigazgatója, Steven Erwin Wijaya elmondta, hogy a szombati műszak idején körülbelül 300 ember tartózkodott a gyár területén.

A mentési munkálatok hétfőn is folytatódnak. A még izzó tűzfészkek és az épület egyre instabilabb szerkezete azonban továbbra is komoly veszélyt jelentett a mentőcsapatokra – közölte Al Amrad, a Banten tartományi kutató-mentő szolgálat vezetője.

Tájékoztatása szerint 29 emberről már megerősítették, hogy biztonságban van, közülük ötöt kórházba szállítottak. A mentőcsapatok eddig 24, emberi maradványokat tartalmazó zsákot hoztak ki az épületből, a helyszínen tartózkodó hatóságok azonban egyelőre nem tudták azonnal megerősíteni a halálos áldozatok pontos számát.