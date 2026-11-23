Mint azt megírtuk, szombaton tűz ütött ki egy édességgyárban az indonéziai Jáva szigetének nyugati részén. A legfrissebb hírek szerint a tragédiának legalább 24 halálos áldozata van.
Indonézia hétfőn megerősítette, hogy 24 ember vesztette életét abban a tűzesetben, amely a hétvégén pusztított egy gyárban. A mentőcsapatok eközben továbbra is mintegy 30 eltűnt személy után kutatnak, miközben a kiégett épület romjai között, az instabil szerkezetek veszélye ellenére is folytatják a mentést.
A hatóságok még vizsgálják a tűz keletkezésének okát. A lángok szombat este csaptak fel a PT Fonusa Agung Mulia édességgyár egyik épületében, Cikande településen, Banten tartományban, körülbelül egyórányi autóútra a fővárostól, Jakartától - írja a Reuters.
Tragédia az édességgyárban: vizsgálatok zajlanak
Said Iqbal, az elnök munkaügyi kérdésekért felelős tanácsadója az újságíróknak elmondta, hogy 24 ember vesztette életét a tűzben. Hozzátette, hogy jelenleg vizsgálják a munkavédelmi előírások betartását, és beidézi a gyár vezérigazgatóját is. Said tájékoztatása szerint az elsődleges jelentések alapján a tüzet feltehetően egy légkondicionáló berendezésben keletkezett rövidzárlat okozhatta.
A vállalat összesen mintegy 5000 embert foglalkoztat, és jelentős beszállítója a hazai fogyasztási cikkek piacának. A gyár vezérigazgatója, Steven Erwin Wijaya elmondta, hogy a szombati műszak idején körülbelül 300 ember tartózkodott a gyár területén.
A mentési munkálatok hétfőn is folytatódnak. A még izzó tűzfészkek és az épület egyre instabilabb szerkezete azonban továbbra is komoly veszélyt jelentett a mentőcsapatokra – közölte Al Amrad, a Banten tartományi kutató-mentő szolgálat vezetője.
Tájékoztatása szerint 29 emberről már megerősítették, hogy biztonságban van, közülük ötöt kórházba szállítottak. A mentőcsapatok eddig 24, emberi maradványokat tartalmazó zsákot hoztak ki az épületből, a helyszínen tartózkodó hatóságok azonban egyelőre nem tudták azonnal megerősíteni a halálos áldozatok pontos számát.
Wahyu Hidayati rendőrségi tisztviselő elmondta, hogy a tűz rendkívüli intenzitása miatt az áldozatokat már nem lehetett pusztán szemrevételezéssel azonosítani. Jelenleg az elhunytak hozzátartozóitól gyűjtenek DNS-mintákat az azonosítás érdekében. Ez a folyamat akár több hetet is igénybe vehet.
A Kompas TV beszámolója szerint a tűzoltókat szombaton helyi idő szerint 16.30-kor riasztották az épülethez, amely a kiérkezésükkor már nagy területen égett. Tubugas Machfudz tűzoltósági tisztviselő elmondta, hogy a lángok kiterjedése miatt nem tudták megállapítani, megfelelően működött-e a gyár tűzvédelmi rendszere.