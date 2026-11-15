Autóval rohantak be az ékszerüzletbe, az erdőben folytatódott a hajtóvadászat – videó

Három ember autóval tört be egy bayreuthi ékszerüzletbe vasárnap hajnalban. Értéktárgyakat vittek magukkal, majd egy másik járművel elmenekültek a helyszínről.

Drónokkal és kutyákkal vadásznak az ékszerüzlet kifosztóira. Fotó: STEPHAN FRICKE / NEWS5

Az erdőben folytatódott az ékszerüzlet kifosztása utáni hajsza

A bajor rendőrök az A9-es autópályán észlelték a menekülő autót, majd üldözőbe vették. A jármű a Weidensees lehajtónál hagyta el az autópályát, utasai pedig egy erdős terület közelében hátrahagyták, és gyalog folytatták a menekülést.

A hatóságok szolgálati kutyákkal, drónokkal és helikopterrel indítottak hajtóvadászatot. Két férfit elfogtak, de a rendőrség még vizsgálja, hogy kapcsolatba hozhatók-e az ékszerüzlet elleni betöréssel. Egy további keresett személy felkutatása folytatódik.

Fotó: DANIEL VOGL / DPA

A környéken közlekedőket arra kérték, hogy ne vegyenek fel stopposokat. Ha valaki gyanúsan viselkedő személyt lát, haladéktalanul értesítse a rendőrséget.