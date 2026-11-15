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ékszerüzlet

Autóval rohantak be az ékszerüzletbe, az erdőben folytatódott a hajtóvadászat – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Akciófilmbe illő betörés és autós üldözés rázta fel vasárnap hajnalban a bajorországi Bayreuthot. Három ember autóval tört be egy ékszerüzletbe, majd az erdő felé menekült; két férfit elfogtak, egy további keresett személy után még kutatnak.
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ékszerüzletautópályaautó

Három ember autóval tört be egy bayreuthi ékszerüzletbe vasárnap hajnalban. Értéktárgyakat vittek magukkal, majd egy másik járművel elmenekültek a helyszínről.

ékszerüzlet
Drónokkal és kutyákkal vadásznak az ékszerüzlet kifosztóira. Fotó: STEPHAN FRICKE / NEWS5

Az erdőben folytatódott az ékszerüzlet kifosztása utáni hajsza

A bajor rendőrök az A9-es autópályán észlelték a menekülő autót, majd üldözőbe vették. A jármű a Weidensees lehajtónál hagyta el az autópályát, utasai pedig egy erdős terület közelében hátrahagyták, és gyalog folytatták a menekülést.

A hatóságok szolgálati kutyákkal, drónokkal és helikopterrel indítottak hajtóvadászatot. Két férfit elfogtak, de a rendőrség még vizsgálja, hogy kapcsolatba hozhatók-e az ékszerüzlet elleni betöréssel. Egy további keresett személy felkutatása folytatódik.

15 November 2026, Bavaria, Bayreuth: Broken glass lies in front of a gold shop following a break-in. Unknown perpetrators rammed a gold shop in Bayreuth with a car and made off with several valuables. Two men were arrested, and the search for a third suspect is ongoing, according to a police spokesperson. Photo: Daniel Vogl/dpa (Photo by Daniel Vogl / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: DANIEL VOGL / DPA

A környéken közlekedőket arra kérték, hogy ne vegyenek fel stopposokat. Ha valaki gyanúsan viselkedő személyt lát, haladéktalanul értesítse a rendőrséget.

 

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